KIRE登倫敦音樂節喊話「更強大」 裴頡籲用愛守護浪浪

「燎慾系男神」KIRE做公益。（財團法人流浪動物之家基金會提供）

「燎慾系男神」KIRE 與來自《菱格世代DD52》、曾被媒體封為「小瑞莎」的台英混血暖心系女星裴頡，近日以自身力量投入流浪動物公益議題。KIRE說，「只要在我的能力範圍內能幫助到需要幫助的人或動物，我都會很開心。」

KIRE分享自己除了有兩隻貓，近期更領養了一隻名為Hades的黑犬，甚至為了能與牠有更多相處時光而搬到新住所，笑說：「我其實是貓狗都愛派！」談到他的「KIRE式守護哲學」，他表示：「每個生命，都值得被溫柔對待。」

KIRE 今年完成世界巡迴，更以華語男歌手第一人之姿登上英國倫敦BST Hyde Park音樂節，與多位國際巨星同台，為華語音樂寫下全新里程碑。他回憶：「站上舞台那一刻，我告訴自己：『不是來證明什麼，而是來享受與分享。』」海外觀眾的熱情讓他更確信音樂能跨越語言文化，也為新專輯帶來靈感。談到跨年活動，KIRE笑說：「我知道大家想知道，但先賣個關子！準備好後會再分享，希望能給你們驚喜！」他也開心向粉絲喊話，「放眼國際的路不容易，但你們就是我最大的動力。希望我們能一直走下去，一起變得更強大。」

裴頡透露自己從小就是超級愛動物的人，甚至夢想長大後成立自己的流浪狗基金會，家中有黑貴賓 Winnie，也曾與貓咪生活，但她笑說自己「九成是狗派」：「因為我很喜歡給愛、也喜歡得到愛，狗狗在情感交流上真的很純粹又很靈。」談起她的「裴頡式守護哲學」，她說：「用無條件的愛，去溫暖、激勵、守護每一個需要力量的人。」2025 對她來說將是重要轉折，包括即將推出個人單曲、正式踏入戲劇領域，並挑戰更多作品；她也正籌備 health ＆ wellness 品牌，希望把健康、愛與正能量帶給更多人。裴頡說：「2026 會是全新的我，也希望大家期待更多不同的成長與嘗試！」

