KIRE登倫敦音樂節「華語男歌手首位」 裴頡守護浪浪預告：2026是全新的我

被譽為「燎慾系男神」的音樂人KIRE與來自選秀節目《菱格世代DD52》台英混血女星裴頡，近期攜手投入流浪動物公益活動，盼能透過自身影響力，喚起更多人的關注。值得一提的是，KIRE在今年完成世巡，成為首位登上英國倫敦BST Hyde Park音樂節的華語男歌手，他也回憶起當下的心情。

KIRE在今年完成世巡，成為首位登上英國倫敦BST Hyde Park音樂節的華語男歌手。（圖／財團法人流浪動物之家基金會 提供）

KIRE在英國倫敦BST Hyde Park音樂節與國際巨星同台，他回憶道：「站上舞台那一刻，我告訴自己：不是來證明什麼，而是來享受與分享。」海外觀眾的熱情讓他感受到音樂跨越語言文化的力量，也為新專輯帶來靈感。談及跨年活動，他笑說：「我知道大家想知道，但先賣個關子！準備好後會再分享，希望能給你們驚喜！」他也感性對粉絲說：「放眼國際的路不容易，但你們就是我最大的動力。希望我們能一直走下去，一起變得更強大。」

廣告 廣告

KIRE在舞台上以強烈風格與自信魅力擄獲人心，但私下卻展現溫柔一面，尤其對毛孩更是細膩。他分享，與毛孩相處能讓自己找到平衡與真實，也讓他在巡演與工作中保持初心。他說：「只要在我的能力範圍內能幫助到需要幫助的人或動物，我都很開心。」透露自己與兩隻貓生活，近期還領養了一隻名為Hades的黑犬，甚至為了與牠有更多相處時光而搬到新住所，笑稱：「我其實是貓狗都愛派！」談及「KIRE式守護哲學」，他表示：「每個生命，都值得被溫柔對待。」

KIRE分享，與毛孩相處能讓自己找到平衡與真實，也讓他在巡演與工作中保持初心。（圖／財團法人流浪動物之家基金會 提供）

另一邊，裴頡則分享，自己從小就是超級愛動物的孩子，家中養有黑貴賓Winnie，甚至夢想長大後成立自己的流浪狗基金會，今年有空餘時間投入回饋，幫助浪浪，讓她彷彿實現童年願望，「我很喜歡給愛、也喜歡得到愛，狗狗在情感交流上真的很純粹又很靈。」

裴頡也透露，2025年是她人生的重要轉折。她即將推出個人單曲，正式踏入戲劇領域，並挑戰更多作品。同時，她正籌備自創品牌，希望將健康、愛與正能量帶給更多人。她滿懷期待地說：「2026會是全新的我，也希望大家期待更多不同的成長與嘗試！」

裴頡分享，自己從小就是超級愛動物的孩子，甚至夢想成立自己的流浪狗基金會。（圖／財團法人流浪動物之家基金會 提供）

延伸閱讀

香港大火傷亡慘！甄妮捐款送暖 批官員說廢話「燒的不是他家」

麋先生世巡香港站宣布延期 替災區祈福：陪大家一起好起來

香港大火已94死！柯煒林在台仍心繫家鄉 發聲嘆：有人不講人話