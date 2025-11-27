KIRE 凱爾京站暖心寵粉 真誠創作理念竟與品牌價值完美呼應

【記者羅伯特/綜合報導】創作歌手 KIRE 凱爾 上週末驚喜現身京站時尚廣場，擔任文森先生一日店長，吸引大批粉絲到場支持。凱爾以演唱開場，並在活動中不斷加碼小驚喜，不僅為粉絲親自試色、產品示範，甚至逐一合照，展現他一貫溫暖又寵粉的個性。

圖說: KIRE凱爾擔任文森先生一日店長驚喜演唱開場

凱爾分享自己的創作信念：「把最真實的自己交給粉絲。」他強調，創作不需要包裝，重要的是讓支持他的人看到真正的自己。

也因為重視真誠，他選擇與同樣重視透明、信任與實測精神的 文森先生 合作。他表示，品牌給人的感覺「真實、沒有距離感」，因此願意親自站台與粉絲互動。

圖說: KIRE凱爾與文森因共同理念合作

凱爾為粉絲親測 結果驚呆現場民眾

凱爾與創辦人現場示範防曬魔鏡霜的防水度，將產品放入水中依然維持完整不溶散，展現優異的防水與耐汗力，引發粉絲驚呼，並紛紛表示相當適合台灣潮濕容易下雨的氣候。凱爾亦在粉絲手背試用，只需輕拍即可呈現自然透亮的「媽生好氣色」，自然光澤在燈光下格外吸睛。

圖說: 凱爾為粉絲親測 結果驚呆現場民眾

奇異筆示範吸引目光 粉絲大讚效果療癒

緊接著凱爾以奇異筆在粉絲手背畫線，再用洗卸凝露示範其「黏起來」的清潔特性；隨後展示洗卸慕斯的綿密泡泡能快速溶解眼影、底妝。

其迅速卸除的效果被粉絲形容為「很療癒」、「像吃妝怪獸」，成為活動另一亮點。

雖然焦點在凱爾的暖心和真誠，但他與品牌共享的價值——把最好、最真實的東西交給支持者——讓這次活動更具溫度。

活動最後創辦人文森先生表示：「越是在華而不實的時代，我們越需要把真正的原則和初心做給大家看。」

他也提到，品牌會持續堅持安全、誠實與有效的研發精神，推出貼近生活、值得信賴的美妝產品。

