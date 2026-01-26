Kirin 9030 系列產能穩定爬升，HUAWEI 已穩定掌握高階處理器
文章來源：Qooah.com
HUAWEI Mate 80系列自去年 11月發佈以來，HUAWEI Mate80 Pro Max 因搭載 Kirin 9030 Pro 處理器，一直面臨供應緊張的局面。HUAWEI Mate 80 Pro Max 在官方渠道長期處於預約搶購狀態，非官方市場也是加價才能購買到的狀態，供不應求的主要原因被指向 Kirin 9030 和 9030 Pro 處理器的初期產能受限。
近日有國內媒體援引供應鏈消息稱，HUAWEI Mate 80 Pro Max 的缺貨的情況可能即將能夠得到緩解，隨著Kirin 9030系列處理器的產能已進入穩定爬升階段，可能可以突破相關整機的生產瓶頸。
目前，HUAWEI 官方商城顯示，該機型的預計發貨時間仍排至2月8日之後，但有相關人士分析，2026年第一季度末，HUAWEI Mate 80全系列的供貨緊張問題將得到改善。屆時消費者有望更便捷地以原價購入，無需再依賴搶購或加價渠道。
其他人也在看
今年咩機都出橙色，小米 REDMI Turbo 5 與 5 Max 官方渲染圖放出
文章來源：Qooah.com 小米中國區市場部總經理魏思琪發佈了 Turbo 5 標準版祥雲白配色外觀圖和 REDMI Turbo 5 Max 陽光橙外觀圖。 Turbo 5 標準版採用 6.59吋的黃金中尺寸，與 K90 標準版一致。屏幕四周窄邊框+大圓角金屬中框+玻璃背板的設計，提升了整機的質感。配色沿用了上一代備受好評的祥雲白，並在電源鍵、鏡頭圈、logo採用紅色點綴，整體不會過於單調。 REDMI Turbo 5 Max 陽光橙配色與 iPhone 17 Pro 系列的橙色類似，但後蓋的設計更加簡潔，看起來會更清爽簡約。屏幕同樣為窄邊框大圓角設計，中框金屬材質。 Turbo 5 標準版定位為中階裝置，搭載天璣8500 處理器。該處理器採用台積電 N4P 工藝打造，CPU 為第二代全大核架構，由 1*3.4GHz Cortex-A725+3*3.20GHz Cortex-A725+4*2.20GHz Cortex-A725構成。多核性能比上代提升 7%，內存帶寬提升 12%，安兔兔達到 240+ 萬分。GPU 為 Mali-G720 MC8，峰值性能比前代提升 25%，峰值功耗降Qooah ・ 1 天前 ・ 發表留言
微軟推新一代AI晶片 採台積電3奈米製程
（中央社舊金山26日綜合外電報導）微軟今天發表第2代自研人工智慧（AI）晶片，同時還提供一套軟體工具，目的在挑戰輝達在開發者圈內最大的競爭優勢之一，而這款名為Maia 200的晶片將採用台積電3奈米製程打造。中央社 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
守護毛孩與長輩！水星網路 Mercusys MC230 與 MC510 智慧攝影機讓你輕鬆入手
出國旅遊或平時上班時是否擔心家中狀況？ 水星網路 Mercusys 推出兩款全新智慧攝影機產品，分別是針對室內環境設計的 MC230 室內 AI 智慧旋轉式 Wi-Fi俏媽咪玩3C ・ 1 天前 ・ 發表留言
地上最強大摺 HONOR Magic V6，電池突破 7000mAh，8 Elite Gen5 處理器
文章來源：Qooah.com HONOR 計劃於3月1日在巴塞隆拿世界移動通信大會（MWC）期間，推出其新一代摺疊屏旗艦機型 HONOR Magic V6，同場亮相的還包括一款名為 HONOR Robot Phone 的手機。此次發佈備受關注，Magic V6 在電池上有了進一步升級。根據相關認證資料顯示，該機內置電池典型容量約為 7150mAh，是目前已曝光的摺疊屏手機中電池容量最大的機型。 上一代 HONOR Magic V5 率先搭載了青海湖刀片電池，容量為 6100mAh，提升了 25% 的矽含量，能量密度為901Wh/L。Magic V6 在此基礎上進一步升級，電池容量大幅提升超過 1000mAh，同時機身設計反而更加輕薄。 性能方面，HONOR Magic V6 將全球首發搭載高通 Snapdragon 8 Elite Gen5 處理器，這也是首款採用該處理器的橫向摺疊旗艦。新品將面向全球市場發售，國內版本預計也將在3月正式上市。Qooah ・ 1 天前 ・ 發表留言
三星最親民5G手機Galaxy A07 5G登台：不到6000元就有6000mAh大電量與6年更新保證
針對預算有限，或是尋求長輩機與備用機的使用需求，三星今日 (1/26) 宣布在台推出旗下最平價的5G手機Galaxy A07 5G。這款新機不僅延續Galaxy A系列的高性價比定位，更端出6000mAh超大電量、IP54防塵防水設計，以及長達6年軟體更新保證、建議售價僅新台幣5990元，預計在今年2月初正式開賣。Mashdigi ・ 1 天前 ・ 發表留言
Google Photos也能做梗圖？新功能「Me Meme」利用生成式AI把自己變成迷因主角
為了讓AI更深入使用者的日常生活，Google再次出招。Google Photos宣布推出一項名為「Me Meme」的新功能。這項功能利用生成式AI技術，讓使用者可以將自己的照片與各種經典迷因 (Meme) 模板結合，一鍵生成專屬的個人化梗圖。Mashdigi ・ 1 天前 ・ 發表留言
OPPO Reno15系列登陆香港，Reno15 Pro Max 同級拍攝稱王
文章來源：Qooah.com OPPO 今日正式在香港推出 Reno15 系列，包括旗艦機型 Reno15 Pro Max 5G 以及入門級機型 Reno15 F 5G，全新系列主打「全方位創作夥伴」定位，首次搭載5000萬像素超廣角自拍鏡頭，並結合AI智慧工具與創作者導向的影像功能，重新定義了新一代創作工具的使用體驗。 Reno15 Pro Max 5G 首創的 5000萬像素超廣角自拍鏡頭，擁有100°廣闊視野，不僅能輕鬆容納團體合照或風景畫面。後置5000萬像素超廣角（f/2.0光圈）、2億像素主鏡（f/1.8光圈，OIS 防震）、5000萬像素潛望式長焦（f/2.8光圈，OIS防震）三鏡。 AI 智能編輯功能： AI 閃光燈人像2.0：雙後置閃光燈提供柔和自然光線，前置螢幕閃光燈則讓低光自拍也能擁有自然光感。 AI 人像補光：智慧分析曝光不足、過度曝光或逆光場景，自動施加光影效果以藝術化增強影像。 彈出效果：可合併多張照片，創造主體躍出畫面的層次構圖，打造互動拼貼或跨時空故事。 AI 動態照片橡皮擦與慢動作：一鍵移除影片中不需要的物體，並透過AI插幀技術將普通動態照片轉換為電影Qooah ・ 23 小時前 ・ 發表留言
台北走春賞燈又賞花 西門町圓山花博雙IP
配合台北燈節活動，推出20條主題遊程，輕鬆進行小旅行(圖/台北市政府 提供)卡優新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
低軌衛星夯 萬泰科漲勢超嗨
隨著昇達科（3491）股價坐穩千金股，拉高低軌衛星概念股本益比，萬泰科（6190）為SpaceX低軌衛星地面端電源線主力供應商，今年低軌衛星相關出貨可望提升1倍之下，可望帶動營收占比提升至6％，26日萬泰科偕同轉投資的萬旭（6134）同飆漲停；良維（6290）轉投資線材廠良得電（2462）盤中一度飆漲近8％。工商時報 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
終於更新！蘋果突襲發表新款AirTag：搜尋範圍更大、音量提高50%，還能用Apple Watch直接找
距離初代產品發表近五年後，蘋果終於在今日 (1/26) 帶來新款AirTag，在外觀維持不變、沿用相同名稱的情況下，針對核心的搜尋範圍與揚聲器音量進行了大幅升級，並且首度支援直接透過Apple Watch進行精確尋找。重點是，加量不加價，單顆建議售價維持在29美元，台灣建議售價維持在新台幣990元。Mashdigi ・ 1 天前 ・ 發表留言
Apple 新版 AirTag 突襲亮相｜售價同樣990元、連線範圍更廣
自 2021 年 AirTag 推出以來，終於在稍早更新新版 AirTag，採用第二代 UWB 超寬頻晶片，支援精確尋找、適用距離最遠比前一代長 50%，即日起上市，售價與前一代相同，單件售價 990 元，四件組售價 3,390 元。壹哥的科技生活 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台北新屋交易哪裡最熱 大同區近3成居冠
【記者柯安聰台北報導】內政部不動產交易平台房屋稅籍住宅類平均屋齡顯示，2025年第3季台北市住宅平均屋齡為39年，屋齡超過40年占比更達到57.07%，將近6成。至於不同屋齡住宅交易情形，永慶房產集團...自立晚報 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
超級瑪利歐銀河電影版第二支預告公開，新朋友耀西共同加入冒險
由任天堂與Illumination再次合作的第二部超級瑪利歐兄弟動畫電影「超級瑪利歐銀河電影版」於2026年1月25日晚間釋出新預告，確定超級瑪利歐兄弟系列第五作「超級瑪利歐世界」Cool3c ・ 20 小時前 ・ 發表留言
大大寬頻 三策略擴大市占版圖
大大寬頻董事長張銘志表示，為壯大營運規模，大大擬定三大核心策略，包括收購中小型獨立業者、社區寬頻業者，及擴大品牌經營區等計畫。大大於21日登錄興櫃後，預定最快年底可申請上市。法人估2025全年每股稅後純益（EPS）逾4元，2026年力拚賺贏2025年。工商時報 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
搶5G手機入門款商機，三星Galaxy A07 5G 2月初開賣，聯發科受惠
【財訊快報／記者劉居全報導】三星電子Galaxy A系列手機以高性價比定位，深受全球消費者青睞，根據研調機構數據顯示，Galaxy A06蟬聯2025年第一季至第三季全球手機熱銷機種前十名，看好市場需求，台灣三星宣布引進新一代Galaxy A07 5G，集結6.7吋大螢幕與120Hz螢幕更新率、6,000mAh大電量、可靠耐用性及便利的AI應用，讓消費者可以親民價格輕鬆入手，此次Galaxy A07 5G共推出酷潮黑、裸光紫2色選擇，4GB RAM+128GB ROM單一版本，建議售價5,990元。預計二月初於三星智慧館、三星商城、三大電信包含中華電信(2412)、台灣大哥大(3045)、遠傳(4904)及各大通路陸續開賣；而台廠供應鏈聯發科(2454)等可望受惠。台灣三星表示，Galaxy A07 5G搭載聯發科D6300八核心處理器，具備6.7吋大螢幕、120Hz螢幕更新率，畫面流暢細膩，配備5,000萬畫素主鏡頭，支援最高2TB microSD記憶卡擴充，配備6,000mAh超大電池容量，螢幕採用Corning Gorilla Glass 5，並支援IP54防塵防水，同時提供6代財訊快報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
【有影】昇恆昌寒冬送暖不打烊 董、總座率近百名志工關懷弱勢
CNEWS匯流新聞網記者王佐銘、林佑威、李衣綸／桃園採訪報導 從企業經營延伸至公益實踐，秉持「公共服務為導向、利益大眾為宗旨」的利他精神，昇恆昌免稅商店長年深耕公益行動，將關懷弱勢內化為企業文化的一部分。董事長江松樺與總經理江建廷25日號召員工於農曆年前攜手投入寒冬送暖行動，讓愛心成為企業日常。如同昇恆昌全年無休、在國門第一線服務旅客，對社會的關懷也不因節慶...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Homepod 自動播歌驚嚇情況你有沒有遇過！？谷導遇問題靠集思廣益解決
近日谷德昭家中的 HomePod 出現即使無使用也會播音樂，亦會自動由細聲變大聲，驚嚇情況以為有鬼。Yahoo Tech ・ 1 天前 ・ 發表留言
從「誰擁有 AI」到「誰主導入口」：Apple × Google × Gemini重寫媒體分配權後對台灣有線電視的衝擊與可能的反擊路線
如果我們只把 Apple×Google×Gemini 這件事理解成「Apple 找 Google 代工 Siri」、「Google 把 Gemini 賣給 Apple」，那我們就會看錯重點。真正正在發生的，是更典型也更危險的一種權力重組：AI 模型正在商品化，入口正在壟斷化。而媒體與有線電視產業最終失去的，往往不是內容，而是「被觀眾先想到、先打開、先詢問」的那個位置。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
傳蘋果將推20款新品：折疊款iPhone、低價MacBook與智慧家居Home Hub終於要來了！
根據最新的供應鏈消息與分析師預測，蘋果將在今年內展開近年來最密集的產品發表潮，總計可能有超過20款新品排隊登場。Mashdigi ・ 1 天前 ・ 發表留言
籲別學霍諾德！賈永婕「不要硬上窗框小姐」被罵比喻噁心 虛心反省：哏跑過頭
美國極限攀岩高手霍諾德（Alex Honnold）25日完成徒手攀登台北101，創舉引發全球關注，卻也吸引部分民眾模仿攀爬，台北101董事長賈永婕在Threads呼籲不要隨意攀爬，將窗框與玻璃擬人化為女性，並使用「不要硬上她們的身體」等字眼，用詞掀起性別爭議；她下午虛心反省「講話太快、太嗨，梗（哏）就會跑過頭」，強調初衷是安全提醒，不是任何不尊重。鏡新聞 ・ 5 小時前 ・ 71則留言