Qooah

Kirin 9030 系列產能穩定爬升，HUAWEI 已穩定掌握高階處理器

蝦哥

文章來源：Qooah.com

HUAWEI Mate 80系列自去年 11月發佈以來，HUAWEI Mate80 Pro Max 因搭載 Kirin 9030 Pro 處理器，一直面臨供應緊張的局面。HUAWEI Mate 80 Pro Max 在官方渠道長期處於預約搶購狀態，非官方市場也是加價才能購買到的狀態，供不應求的主要原因被指向 Kirin 9030 和 9030 Pro 處理器的初期產能受限。

廣告

近日有國內媒體援引供應鏈消息稱，HUAWEI Mate 80 Pro Max 的缺貨的情況可能即將能夠得到緩解，隨著Kirin 9030系列處理器的產能已進入穩定爬升階段，可能可以突破相關整機的生產瓶頸。

目前，HUAWEI 官方商城顯示，該機型的預計發貨時間仍排至2月8日之後，但有相關人士分析，2026年第一季度末，HUAWEI Mate 80全系列的供貨緊張問題將得到改善。屆時消費者有望更便捷地以原價購入，無需再依賴搶購或加價渠道。

 

其他人也在看

今年咩機都出橙色，小米 REDMI Turbo 5 與 5 Max 官方渲染圖放出

今年咩機都出橙色，小米 REDMI Turbo 5 與 5 Max 官方渲染圖放出

文章來源：Qooah.com 小米中國區市場部總經理魏思琪發佈了 Turbo 5 標準版祥雲白配色外觀圖和 REDMI Turbo 5 Max 陽光橙外觀圖。 Turbo 5 標準版採用 6.59吋的黃金中尺寸，與 K90 標準版一致。屏幕四周窄邊框+大圓角金屬中框+玻璃背板的設計，提升了整機的質感。配色沿用了上一代備受好評的祥雲白，並在電源鍵、鏡頭圈、logo採用紅色點綴，整體不會過於單調。 REDMI Turbo 5 Max 陽光橙配色與 iPhone 17 Pro 系列的橙色類似，但後蓋的設計更加簡潔，看起來會更清爽簡約。屏幕同樣為窄邊框大圓角設計，中框金屬材質。 Turbo 5 標準版定位為中階裝置，搭載天璣8500 處理器。該處理器採用台積電 N4P 工藝打造，CPU 為第二代全大核架構，由 1*3.4GHz Cortex-A725+3*3.20GHz Cortex-A725+4*2.20GHz Cortex-A725構成。多核性能比上代提升 7%，內存帶寬提升 12%，安兔兔達到 240+ 萬分。GPU 為 Mali-G720 MC8，峰值性能比前代提升 25%，峰值功耗降

Qooah ・ 1 天前發表留言

微軟推新一代AI晶片　採台積電3奈米製程

（中央社舊金山26日綜合外電報導）微軟今天發表第2代自研人工智慧（AI）晶片，同時還提供一套軟體工具，目的在挑戰輝達在開發者圈內最大的競爭優勢之一，而這款名為Maia 200的晶片將採用台積電3奈米製程打造。

中央社 ・ 22 小時前發表留言
守護毛孩與長輩！水星網路 Mercusys MC230 與 MC510 智慧攝影機讓你輕鬆入手

守護毛孩與長輩！水星網路 Mercusys MC230 與 MC510 智慧攝影機讓你輕鬆入手

出國旅遊或平時上班時是否擔心家中狀況？ 水星網路 Mercusys 推出兩款全新智慧攝影機產品，分別是針對室內環境設計的 MC230 室內 AI 智慧旋轉式 Wi-Fi

俏媽咪玩3C ・ 1 天前發表留言
地上最強大摺 HONOR Magic V6，電池突破 7000mAh，8 Elite Gen5 處理器

地上最強大摺 HONOR Magic V6，電池突破 7000mAh，8 Elite Gen5 處理器

文章來源：Qooah.com HONOR 計劃於3月1日在巴塞隆拿世界移動通信大會（MWC）期間，推出其新一代摺疊屏旗艦機型 HONOR Magic V6，同場亮相的還包括一款名為 HONOR Robot Phone 的手機。此次發佈備受關注，Magic V6 在電池上有了進一步升級。根據相關認證資料顯示，該機內置電池典型容量約為 7150mAh，是目前已曝光的摺疊屏手機中電池容量最大的機型。 上一代 HONOR Magic V5 率先搭載了青海湖刀片電池，容量為 6100mAh，提升了 25% 的矽含量，能量密度為901Wh/L。Magic V6 在此基礎上進一步升級，電池容量大幅提升超過 1000mAh，同時機身設計反而更加輕薄。 性能方面，HONOR Magic V6 將全球首發搭載高通 Snapdragon 8 Elite Gen5 處理器，這也是首款採用該處理器的橫向摺疊旗艦。新品將面向全球市場發售，國內版本預計也將在3月正式上市。

Qooah ・ 1 天前發表留言
三星最親民5G手機Galaxy A07 5G登台：不到6000元就有6000mAh大電量與6年更新保證

三星最親民5G手機Galaxy A07 5G登台：不到6000元就有6000mAh大電量與6年更新保證

針對預算有限，或是尋求長輩機與備用機的使用需求，三星今日 (1/26) 宣布在台推出旗下最平價的5G手機Galaxy A07 5G。這款新機不僅延續Galaxy A系列的高性價比定位，更端出6000mAh超大電量、IP54防塵防水設計，以及長達6年軟體更新保證、建議售價僅新台幣5990元，預計在今年2月初正式開賣。

Mashdigi ・ 1 天前發表留言
Google Photos也能做梗圖？新功能「Me Meme」利用生成式AI把自己變成迷因主角

Google Photos也能做梗圖？新功能「Me Meme」利用生成式AI把自己變成迷因主角

為了讓AI更深入使用者的日常生活，Google再次出招。Google Photos宣布推出一項名為「Me Meme」的新功能。這項功能利用生成式AI技術，讓使用者可以將自己的照片與各種經典迷因 (Meme) 模板結合，一鍵生成專屬的個人化梗圖。

Mashdigi ・ 1 天前發表留言
OPPO Reno15系列登陆香港，Reno15 Pro Max 同級拍攝稱王

OPPO Reno15系列登陆香港，Reno15 Pro Max 同級拍攝稱王

文章來源：Qooah.com OPPO 今日正式在香港推出 Reno15 系列，包括旗艦機型 Reno15 Pro Max 5G 以及入門級機型 Reno15 F 5G，全新系列主打「全方位創作夥伴」定位，首次搭載5000萬像素超廣角自拍鏡頭，並結合AI智慧工具與創作者導向的影像功能，重新定義了新一代創作工具的使用體驗。 Reno15 Pro Max 5G 首創的 5000萬像素超廣角自拍鏡頭，擁有100°廣闊視野，不僅能輕鬆容納團體合照或風景畫面。後置5000萬像素超廣角（f/2.0光圈）、2億像素主鏡（f/1.8光圈，OIS 防震）、5000萬像素潛望式長焦（f/2.8光圈，OIS防震）三鏡。 AI 智能編輯功能： AI 閃光燈人像2.0：雙後置閃光燈提供柔和自然光線，前置螢幕閃光燈則讓低光自拍也能擁有自然光感。 AI 人像補光：智慧分析曝光不足、過度曝光或逆光場景，自動施加光影效果以藝術化增強影像。 彈出效果：可合併多張照片，創造主體躍出畫面的層次構圖，打造互動拼貼或跨時空故事。 AI 動態照片橡皮擦與慢動作：一鍵移除影片中不需要的物體，並透過AI插幀技術將普通動態照片轉換為電影

Qooah ・ 23 小時前發表留言
台北走春賞燈又賞花　西門町圓山花博雙IP

台北走春賞燈又賞花　西門町圓山花博雙IP

配合台北燈節活動，推出20條主題遊程，輕鬆進行小旅行(圖/台北市政府 提供)

卡優新聞網 ・ 22 小時前發表留言

低軌衛星夯 萬泰科漲勢超嗨

隨著昇達科（3491）股價坐穩千金股，拉高低軌衛星概念股本益比，萬泰科（6190）為SpaceX低軌衛星地面端電源線主力供應商，今年低軌衛星相關出貨可望提升1倍之下，可望帶動營收占比提升至6％，26日萬泰科偕同轉投資的萬旭（6134）同飆漲停；良維（6290）轉投資線材廠良得電（2462）盤中一度飆漲近8％。

工商時報 ・ 21 小時前發表留言
終於更新！蘋果突襲發表新款AirTag：搜尋範圍更大、音量提高50%，還能用Apple Watch直接找

終於更新！蘋果突襲發表新款AirTag：搜尋範圍更大、音量提高50%，還能用Apple Watch直接找

距離初代產品發表近五年後，蘋果終於在今日 (1/26) 帶來新款AirTag，在外觀維持不變、沿用相同名稱的情況下，針對核心的搜尋範圍與揚聲器音量進行了大幅升級，並且首度支援直接透過Apple Watch進行精確尋找。重點是，加量不加價，單顆建議售價維持在29美元，台灣建議售價維持在新台幣990元。

Mashdigi ・ 1 天前發表留言
Apple 新版 AirTag 突襲亮相｜售價同樣990元、連線範圍更廣

Apple 新版 AirTag 突襲亮相｜售價同樣990元、連線範圍更廣

自 2021 年 AirTag 推出以來，終於在稍早更新新版 AirTag，採用第二代 UWB 超寬頻晶片，支援精確尋找、適用距離最遠比前一代長 50%，即日起上市，售價與前一代相同，單件售價 990 元，四件組售價 3,390 元。

壹哥的科技生活 ・ 1 天前發表留言
台北新屋交易哪裡最熱 大同區近3成居冠

台北新屋交易哪裡最熱 大同區近3成居冠

【記者柯安聰台北報導】內政部不動產交易平台房屋稅籍住宅類平均屋齡顯示，2025年第3季台北市住宅平均屋齡為39年，屋齡超過40年占比更達到57.07%，將近6成。至於不同屋齡住宅交易情形，永慶房產集團...

自立晚報 ・ 23 小時前發表留言

超級瑪利歐銀河電影版第二支預告公開，新朋友耀西共同加入冒險

由任天堂與Illumination再次合作的第二部超級瑪利歐兄弟動畫電影「超級瑪利歐銀河電影版」於2026年1月25日晚間釋出新預告，確定超級瑪利歐兄弟系列第五作「超級瑪利歐世界」

Cool3c ・ 20 小時前發表留言

大大寬頻 三策略擴大市占版圖

大大寬頻董事長張銘志表示，為壯大營運規模，大大擬定三大核心策略，包括收購中小型獨立業者、社區寬頻業者，及擴大品牌經營區等計畫。大大於21日登錄興櫃後，預定最快年底可申請上市。法人估2025全年每股稅後純益（EPS）逾4元，2026年力拚賺贏2025年。

工商時報 ・ 21 小時前發表留言

搶5G手機入門款商機，三星Galaxy A07 5G 2月初開賣，聯發科受惠

【財訊快報／記者劉居全報導】三星電子Galaxy A系列手機以高性價比定位，深受全球消費者青睞，根據研調機構數據顯示，Galaxy A06蟬聯2025年第一季至第三季全球手機熱銷機種前十名，看好市場需求，台灣三星宣布引進新一代Galaxy A07 5G，集結6.7吋大螢幕與120Hz螢幕更新率、6,000mAh大電量、可靠耐用性及便利的AI應用，讓消費者可以親民價格輕鬆入手，此次Galaxy A07 5G共推出酷潮黑、裸光紫2色選擇，4GB RAM+128GB ROM單一版本，建議售價5,990元。預計二月初於三星智慧館、三星商城、三大電信包含中華電信(2412)、台灣大哥大(3045)、遠傳(4904)及各大通路陸續開賣；而台廠供應鏈聯發科(2454)等可望受惠。台灣三星表示，Galaxy A07 5G搭載聯發科D6300八核心處理器，具備6.7吋大螢幕、120Hz螢幕更新率，畫面流暢細膩，配備5,000萬畫素主鏡頭，支援最高2TB microSD記憶卡擴充，配備6,000mAh超大電池容量，螢幕採用Corning Gorilla Glass 5，並支援IP54防塵防水，同時提供6代

財訊快報 ・ 1 天前發表留言
【有影】昇恆昌寒冬送暖不打烊 董、總座率近百名志工關懷弱勢

【有影】昇恆昌寒冬送暖不打烊 董、總座率近百名志工關懷弱勢

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘、林佑威、李衣綸／桃園採訪報導 從企業經營延伸至公益實踐，秉持「公共服務為導向、利益大眾為宗旨」的利他精神，昇恆昌免稅商店長年深耕公益行動，將關懷弱勢內化為企業文化的一部分。董事長江松樺與總經理江建廷25日號召員工於農曆年前攜手投入寒冬送暖行動，讓愛心成為企業日常。如同昇恆昌全年無休、在國門第一線服務旅客，對社會的關懷也不因節慶...

匯流新聞網 ・ 1 天前發表留言
Homepod 自動播歌驚嚇情況你有沒有遇過！？谷導遇問題靠集思廣益解決

Homepod 自動播歌驚嚇情況你有沒有遇過！？谷導遇問題靠集思廣益解決

近日谷德昭家中的 HomePod 出現即使無使用也會播音樂，亦會自動由細聲變大聲，驚嚇情況以為有鬼。

Yahoo Tech ・ 1 天前發表留言
從「誰擁有 AI」到「誰主導入口」：Apple × Google × Gemini重寫媒體分配權後對台灣有線電視的衝擊與可能的反擊路線

從「誰擁有 AI」到「誰主導入口」：Apple × Google × Gemini重寫媒體分配權後對台灣有線電視的衝擊與可能的反擊路線

如果我們只把 Apple×Google×Gemini 這件事理解成「Apple 找 Google 代工 Siri」、「Google 把 Gemini 賣給 Apple」，那我們就會看錯重點。真正正在發生的，是更典型也更危險的一種權力重組：AI 模型正在商品化，入口正在壟斷化。而媒體與有線電視產業最終失去的，往往不是內容，而是「被觀眾先想到、先打開、先詢問」的那個位置。

鏡新聞 ・ 1 天前發表留言
傳蘋果將推20款新品：折疊款iPhone、低價MacBook與智慧家居Home Hub終於要來了！

傳蘋果將推20款新品：折疊款iPhone、低價MacBook與智慧家居Home Hub終於要來了！

根據最新的供應鏈消息與分析師預測，蘋果將在今年內展開近年來最密集的產品發表潮，總計可能有超過20款新品排隊登場。

Mashdigi ・ 1 天前發表留言
籲別學霍諾德！賈永婕「不要硬上窗框小姐」被罵比喻噁心　虛心反省：哏跑過頭

籲別學霍諾德！賈永婕「不要硬上窗框小姐」被罵比喻噁心　虛心反省：哏跑過頭

美國極限攀岩高手霍諾德（Alex Honnold）25日完成徒手攀登台北101，創舉引發全球關注，卻也吸引部分民眾模仿攀爬，台北101董事長賈永婕在Threads呼籲不要隨意攀爬，將窗框與玻璃擬人化為女性，並使用「不要硬上她們的身體」等字眼，用詞掀起性別爭議；她下午虛心反省「講話太快、太嗨，梗（哏）就會跑過頭」，強調初衷是安全提醒，不是任何不尊重。

鏡新聞 ・ 5 小時前71則留言