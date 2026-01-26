Kirin 9030 系列產能穩定爬升，HUAWEI 已穩定掌握高階處理器

文章來源：Qooah.com

HUAWEI Mate 80系列自去年 11月發佈以來，HUAWEI Mate80 Pro Max 因搭載 Kirin 9030 Pro 處理器，一直面臨供應緊張的局面。HUAWEI Mate 80 Pro Max 在官方渠道長期處於預約搶購狀態，非官方市場也是加價才能購買到的狀態，供不應求的主要原因被指向 Kirin 9030 和 9030 Pro 處理器的初期產能受限。

近日有國內媒體援引供應鏈消息稱，HUAWEI Mate 80 Pro Max 的缺貨的情況可能即將能夠得到緩解，隨著Kirin 9030系列處理器的產能已進入穩定爬升階段，可能可以突破相關整機的生產瓶頸。

目前，HUAWEI 官方商城顯示，該機型的預計發貨時間仍排至2月8日之後，但有相關人士分析，2026年第一季度末，HUAWEI Mate 80全系列的供貨緊張問題將得到改善。屆時消費者有望更便捷地以原價購入，無需再依賴搶購或加價渠道。