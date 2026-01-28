KISCO Taipei 變「高級台味小吃部」？聯手米其林推薦餐廳打造菜色，必點推薦「椒香催淚蛋、醬冬瓜滷肉飯」搭配系列茶調酒

位在信義區的「KISCO Taipei」，主打八零年代美式復古DISCO風格，是城市中辨識度極高的獨特空間。大家對它的印象，來自下班後的聚會、朋友相約小酌，或週末延續夜生活的去處。這樣的定位，也讓「吃飯」在整體體驗中相對退居次要角色，且多半是為了配酒而存在。近期「KISCO Taipei」決定調整其定位，讓「KISCO Taipei」成為信義區中晚餐選項，不需要等到深夜才進場，也不必決定「今天是來喝酒，還是來吃飯」，因為在這裡兩件事情都能做到。

還是餐酒館，但更有餘裕了

從空間使用來看，「KISCO Taipei」這次改版並未大幅更動原有裝潢，而是調整座位配置與用餐動線，讓空間更適合長時間用餐的情境。桌距維持原本的開放感，但座位安排不再偏向短暫停留，而是讓人可以坐下來把一餐吃完；吧台仍然是空間的重要位置，卻不再主導整個場域。整體氣氛依舊熱鬧，音樂與燈光沒有減少，但使用方式明顯不同。讓更多客人選擇坐在桌邊用餐，而不是只在吧台點酒聊天。透過這些實際的調整，「KISCO Taipei」從以喝酒為主的夜間聚會空間，轉變為可以專心用餐的餐酒館。





米其林推薦加持菜色

新菜單以「臺菜」為核心，並非只是取用臺菜元素，而是將台灣人熟悉的料理原貌，直接放進菜單之中。此次也找來台中兩間具代表性的台菜餐廳合作，包括米其林指南推薦的「膳馨」，以及必比登推薦的「裡小樓」，將其經典菜色帶進餐酒館場景，並以更適合分享的形式呈現。必點推薦包括「裡小樓｜醬冬瓜滷肉飯」，將五花肉切丁慢滷，油脂被醬冬瓜的甜味巧妙平衡，口感濕潤卻不膩口，份量介於主食與共享之間，也是臺菜中不可或缺的存在。

另一道「裡小樓｜幼韭牡蠣卷」，則將街頭小吃蚵嗲的風味，結合春捲的外型，把牡蠣與韭菜包入薄皮後酥炸，外層酥脆、內餡鮮甜，是餐酒館裡少見、卻十分討喜的功夫菜。

下酒好菜推薦「裡小樓｜香麻溫體牛頰肉」，選用富含膠質的牛臉頰肉，搭配自製乾辣椒與辣油拌炒，肉質彈嫩，香麻微辣，十分開胃，當然也跟各式調酒相當搭襯。

「膳馨｜椒鹽大元蹄」採先滷後炸的作法，外皮酥香裡頭卻又軟嫩，可搭配酸菜與黃芥末醬享用，在大口吃肉之餘還消減了油膩感，也是適合多人分食的一道料理。

熱炒系列的「膳馨｜金沙風暴蝦球」，選用風味更加濃郁的鴨蛋黃，以大火炒至綿密金黃，再均勻包裹Q彈的大蝦，加入五辛香料提味，外酥內彈，鮮甜蝦肉與濃郁蛋黃鹹香交織。

有白飯殺手之稱的「膳馨｜椒香催淚蛋」，蛋液需以大火煸炒至金黃焦香，完整吸附蔭豆的甘醇鹹香，再搭配爆炒辣椒與蔥段，椒香層次鮮明卻不嗆辣，鑊氣與獨門醬汁交融，與白飯一同入口特別過癮。









「KISCO Taipei」原創菜色推薦

除了合作品牌料理，「KISCO Taipei」也發展出多道原創菜色，同樣是在台菜框架中延伸。像是「花雕醉蝦」以花雕酒入味，酒香明顯卻不刺激，蝦肉彈嫩，適合搭配清爽型酒款；「本幫燻魚」將炸魚片佐以甜香燻醬，鹹甜平衡、口感輕盈，適合作為開胃菜或下酒菜。

「油潑辣子檸檬櫛瓜」則以煎製櫛瓜為基底，淋上辣子油與檸檬汁，酸香帶辣，成為調節整桌風味的清爽角色。此外，本次菜單亦加入「扁尖老母雞湯」，以老母雞與扁尖筍慢火熬煮，湯頭清甜不膩，層次分明，是少見在餐酒館中出現、卻令人印象深刻的台式燉湯。





以「臺灣茶」為基底打造調酒選

配合此次菜單改版，「KISCO Taipei」同步推出以臺灣茶為基底的調酒系列。選用不同茶種搭配基酒與水果元素，整體風味設定清爽，能與料理自然搭配，而不搶味。龍井茶、紅茶、普洱茶等茶種被視為風味核心，而非僅作為香氣點綴，使調酒能夠隨餐飲用，而不只是單杯享用。

龍井少年

以龍井茶、伏特加與綠豆為基底，口感清爽、尾韻溫潤，帶有淡淡甜點感。

柑月紅茶

選用紅韻紅茶，搭配伏特加與椪柑，並加入香草與迷迭香，柑橘香氣明亮。

桂芒秘境

則以普洱茶結合蘭姆酒與香甜艾酒，再融入芒果與桂圓果香，酒體厚實，尾韻深沉。

























KISCO Taipei

02-27581788

台北市信義區松壽路22號3樓（Neo19）

inline https://inline.app/booking/kiosk-taipei

IG @kisco.taipei

｜未滿十八歲禁止飲酒・飲酒過量，害人害己｜

