KISS OF LIFE將來台開唱！隊長JULIE預告有全新舞台 售票資訊曝光

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

韓流實力團KISS OF LIFE，正式宣布即將於6月13日18點在台北「TICC國際會議中心」舉辦「2026 KISS OF LIFE ASIA FANMEETING TOUR <DEJA VU> IN TAIPEI」，當行程確認後，成員比粉絲更加興奮期待，由於之前受到大家暖心照顧，深深感到KISSY（粉絲名）的人情味，因此這次舉辦專場，KISS OF LIFE無不卯足心力準備，更提前預告，「敬請期待！這次我們準備的歌單很有意義，而且都是大家想聽到的歌喔！」

廣告 廣告

KISS OF LIFE宣布即將於6月13日18點在台北「TICC國際會議中心」舉辦「2026 KISS OF LIFE ASIA FANMEETING TOUR IN TAIPEI」。（圖／微樂客WillMusic提供）

KISS OF LIFE對粉絲宛如家人般，很多大小事總是零距離的分享，成員也曾透過社群表示，一直都會收到粉絲的支持，雖然其團名意義，意味期待用音樂帶給大家人生當中必要的活力，「但其實一直以來，都是KISSY帶給我們活力，這是一種雙向的正能量，所以很開心也很感動，KISS OF LIFE帶給KISSY能量，而KISSY也是我們勇往直前的動力。」而隊長JULIE也代表團隊，向所有心愛的KISSY喊話，「跟所有KISSY約定好了！期待6/13當天能看到大家到來！我們會準備精采的舞台，用最棒演出，送給你們滿滿的幸福回憶！」。

此次全區採座位制，票價共分VIP 區NT.5500元、A區NT.4800元、B區NT.3800元與身心區NT.2750元，福利上，共有Hi-BYE、典藏小卡組、團體合照、親簽海報、親簽拍立得，售票分兩種方式，計為會員優先2月28日11點至22點，一般售票則是3月1日（日）中午12點啟售。





更多FTNN新聞網報導

泰國女神Freen將再度來台！情人節前夕會粉絲 見面會專屬福利曝光

男星首場演唱會圓夢！700粉絲擠爆NUZONE 父母也到場力挺

前夫為她而來！魏如萱演唱會同台王菲愛女 揭兩人私下互動

