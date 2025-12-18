KISS RADIO耶誕送暖那瑪夏 愛心物資與義診溫暖偏鄉

歲末寒冬送暖不間斷，KISS RADIO大眾廣播FM99.9攜手中華社會福利聯合勸募協會，再度啟動「2025耶誕有愛‧美夢成真—KISS寒冬送暖到偏鄉」行動，連續第三年前進高雄市那瑪夏區，將節慶關懷與實際資源送進偏鄉，為當地孩子與弱勢家庭帶來溫暖與希望。

↑圖說：KISS RADIO大眾廣播FM99.9與中華社會福利聯合勸募協會第三年送愛到那瑪夏。（圖片來源：KISS RADIO 提供）

今年愛心物資募集自11月19日啟動，短短兩天即於11月21日全數到位，共募集37項食品、生活用品及文具等物資，滿足弱勢家庭與課後陪讀班孩子的實際需求。12月17日舉行捐贈儀式時，KISS RADIO與聯合勸募協會夥伴重返那瑪夏，見證三年前的小朋友成長為青少年，並親手送上精心準備的不二緻果耶誕點心盒，讓孩子與長者提前感受耶誕佳節的溫馨氣氛。

除物資關懷外，今年活動更延伸至偏鄉醫療服務，特別邀請高雄長庚醫院放射診斷部林偉哲部長加入義診行列。林偉哲表示，醫療不應侷限於醫院內，而是走進真正有需要的地方，將健康與關懷送到人群之中。那瑪夏地處偏遠，醫療資源取得不易，但當地家庭與孩子同樣值得被好好照顧，這次的捐贈與義診不僅是即時協助，更是一份長期關注偏鄉健康的承諾。接受義診的居民露出安心笑容，也讓醫師長途奔波的疲憊瞬間消散。

↑圖說：為了照顧偏鄉居民的健康，今年特地邀請高雄長庚放射診斷部林偉哲部長義診（圖片來源：KISS RADIO 提供）

活動當天，中華社會福利聯合勸募協會公共事務暨資源發展部專案經理辜晨嵐特地自台北南下，與KISS RADIO團隊一同參與行動。她表示，六年來累積的物資募集經驗，讓團隊更看見在地需求，也感謝KISS RADIO持續攜手前進偏鄉，未來將持續朝陪伴與照顧在地居民的方向努力。

主辦單位也感謝中華社會福利聯合勸募協會、高雄市那瑪夏區公共事務發展協會、不二緻果及所有熱心捐贈民眾的支持。每年12月的愛心約定，讓耶誕節更具意義，也讓偏鄉孩子與弱勢居民在寒冬中感受到社會的溫暖，朝向更有希望的新年邁進。

