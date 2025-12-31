Kit席捲國家音樂廳 李斯特、管風琴雙挑戰

自2020年底疫情期間來台演出掀起「Kit旋風」後，鋼琴家周善祥（Kit Armstrong）幾乎每一次現身台灣，都以顛覆想像的曲目規畫與跨界思維，為樂迷帶來全新聆聽視角。2026年開年，他將於1月3日、4日連續兩晚登上國家音樂廳，推出兩場風格鮮明、話題十足的音樂會，再度成為古典樂壇焦點。

1月3日登場的是力晶2026藝文饗宴《周善祥鋼琴獨奏會—李斯特編年史 I》，以「時間」為軸線，回溯李斯特一生創作軌跡。周善祥指出，李斯特是西洋古典音樂史上相當重要的人物，「從年輕到老，一輩子始終維持豐沛的創作，沒有任何其他人走那麼長的距離；更重要的是，在他人生的不同時期，創作風格與思維都有各式各樣的轉變，內容太豐富了。」這份對作曲家生命歷程的深度凝視，也成為周善祥策畫這套音樂會的核心動機。

隔天1月4日，周善祥將挑戰國家音樂廳管風琴，推出《1＋1＝周善祥鋼琴與管風琴獨奏會》。曾在高雄衛武營與屏東音樂廳探索管風琴聲響的他，這回終於「劍指」台北國家音樂廳，他笑說：「我在國家音樂廳演出很多次，每次看到這座管風琴，都有想衝上去彈一曲的衝動。」他形容，這次將真正深入認識這座樂器的聲音性格與能量，並以李斯特鉅作展現其磅礡魅力。

現年33歲的周善祥，成長背景同樣充滿傳奇色彩。出生於洛杉磯的他，自幼同時涉獵音樂與理工學科，11歲進入柯蒂斯音樂學院深造，同時在賓夕法尼亞大學選修化學和數學，12歲前往倫敦，在英國皇家音樂學院學習鋼琴與作曲，之後在巴黎第六大學取得數學碩士學位。13歲時獲鋼琴大師布蘭德爾高度肯定，讚許他能在理智與情感之間取得罕見平衡。2013年，年僅21歲的他更買下法國希爾松（Hirson）的聖特蕾莎（Sainte-Thérèse）教堂，親手改建為音樂廳，實踐藝術與空間的深層對話。