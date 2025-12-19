Kitty粉真的會失守！7-11×ANNA SUI聯名開搶 行李箱、水晶麻將全都要

7-ELEVEN與ANNA SUI聯名快閃購，在明年1月1日開跑，超過25款限量商品一次登場。（7-ELEVEN供圖）

Hello Kitty鐵粉行事曆鬧鐘要調好了！7-ELEVEN攜手國際設計師ANNA SUI，再度推出三麗鷗聯名快閃購，紫黑哥德風格的可愛與神秘一次登場。這次回歸的聯名活動，從居家、外出到3C配件，超過25款商品、149元起的親民價，都會是粉絲不想錯過的收藏逸品。

其中，Hello Kitty限量行李箱是必搶焦點，TSA海關密碼鎖、360 度順滑輪與堅韌抗壓材質兼具實用與造型感，出門旅遊既方便又吸睛。

Hello Kitty行李箱是極限量的聯名商品，要手刀搶購。（2,999元／個，7-ELEVEN供圖）

宅家粉絲也有收集亮點，像是限量水晶麻將與Hello Kitty公仔馬克杯，從牌桌到餐桌都能展現可愛又有高質感的風格。

ANNA SUI與三麗鷗跨界聯名，有超過25款限定周邊，從居家、外出到3C配件都有。（7-ELEVEN供圖）

另外，旅行收納4件組、手提化妝包、行動電源、三用翻轉絨毛枕等商品，不僅結合ANNA SUI經典黑貓、獨角獸元素，設計上也充滿趣味與實用性；外出、辦公或居家都能使用，甚至限量紫黑系防塵延長線、磁吸感應燈也讓粉絲在生活細節中享受聯名魅力。

許多聯名商品都融入ANNA SUI經典黑貓、獨角獸元素。（7-ELEVEN供圖）

這次快閃購從明年1月1日起到2月1日止，門市現貨有限，單筆消費不限金額，就能報會員手機直接購買，加價購活動同步開跑。對Kitty粉與ANNA SUI收藏控來說，這波聯名不只萌，更實用又具收藏價值，錯過真的又要等下一次回歸！



