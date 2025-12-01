kiwi姐姐宣布結婚！老公高顏值曝光 自爆交往前先斷聯2個月

kiwi姐姐宣布結婚喜訊。IG@kiwiwihi

kiwi姐姐（莫允樂）曾在兒童台擔任姐姐13年，昨（30日）在社群平台發布喜訊，並曬出婚紗照，兩人認識3年、交往1年，還沒交往就以結婚為前提，「好多看著我長大的你們，每一句祝福、每一個眼神，我都記在心裡。何德何能能被這樣愛著…想到又想哭了。」消息一出，獲得外界一片祝福。

kiwi姐姐發文曝喜訊 感謝大家祝福

kiwi姐姐在IG發文表示：「我在回想今天的我有沒有哭到十包衛生紙，有沒有笑到腹肌都長出來？這場婚禮，真的讓我深深感受到，原來有這麼多人愛我們。」她感激每一位看著自己成長的親友們，「還有正在看這篇文章的你，謝謝你一路默默地祝福、默默地支持。未來也請繼續關注『高太太』的生活唷！」

kiwi姐姐最後也向所有親朋好友喊話：「謝謝家人、教會、朋友、同事，以及最最最重要的老公。我們一起完成了這場『想了好久、藏了好久』的婚禮。原諒我那麼低調，以後就開始高調囉嘻嘻！」從釋出的影片可以看到，kiwi姐姐身穿白紗，看起來就像仙女下凡，和老公緊牽著手，畫面甜蜜幸福。

kiwi姐姐的老公正面照曝光。翻攝IG@kiwiwihi

kiwi姐姐和老公在教會認識 交往前先斷聯2個月

據《ETtoday星光雲》報導，kiwi姐姐分享和對方是在教會認識，「有一天我發現他也對小孩很有愛心，我才注意到這個人，我們在教會有很多活動，更認識彼此。」兩人在交往前還曾經不聯絡長達2個月，就是希望不是因為衝動而戀愛，他們也因此更認定彼此，「是我們兩人的共識，也檢視自己有無需要被修復，當自己預備好再進入婚姻。」



