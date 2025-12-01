Kiwi姐姐結婚了！公開老公真面目 甜蜜激吻畫面曝

kiwi姐姐昨（30）日與老公低調完婚。（圖／翻攝自kiwi姐姐IG）





33歲kiwi姐姐（莫允樂）2012年加入東森YOYO家族，是不少人的童年偶像，昨（30）日她在社群平台宣布結婚喜訊，並開心分享婚禮片段，喊話粉絲及好友：「未來也請繼續關注『高太太』的生活唷」。

Kiwi姐姐成為YOYO家族成員已13年，經常穿著綠色系服裝活躍於各大表演舞台，昨日她身穿全白蕾絲低胸婚紗與老公舉行婚禮，並在IG曬出婚禮影片幸福寫下：「這場婚禮，真的讓我深深感受到原來有這麼多人愛我們」。

Kiwi姐姐在社群平台分享婚禮片段。（圖／翻攝自kiwi姐姐IG）

Kiwi姐姐與老公低調完成終身大事，談及婚禮心情她笑說：「我在回想今天的我，有沒有哭到十包衛生紙，有沒有笑到腹肌都長出來？」同時也十分感謝親友的祝福，「何德何能能被這樣愛著…想到又想哭了。」

Kiwi姐姐不忘感謝家人、教會、朋友、同事及最重要的老公，更大方放閃寫下：「我們一起完成了這場『想了好久、藏了好久』的婚禮。原諒我那麼低調，以後就開始高調囉嘻嘻！」可見升格為人妻的喜悅。



