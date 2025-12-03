Kiwi姐姐結婚了！甜嫁圈外男友「卸任兒童台姐姐？」她一句話給答案

記者林汝珊／台北報導

kiwi姐姐宣布甜嫁圈外男友。（圖／翻攝自kiwi姐姐IG）

Kiwi姐姐（莫允樂）擔任兒童台姐姐已經13年，日前宣布甜嫁圈外男友，向來低調的她突然宣布喜訊，立刻讓大批粉絲直呼「太突然！」而她今（3）日又加碼分享登記結婚的畫面，笑稱之所以選在這天，是因為「123」非常好記。

kiwi姐姐登記結婚。（圖／翻攝自kiwi姐姐IG）

不少粉絲相當關注，Kiwi姐姐是否婚後就卸任兒童台姐姐身份，據《NOWNEWS今日新聞》報導，她掛保證：「這題真的很多人問我！我會一直當到不知道什麼時候，我最大的願望是可以和未來的小孩一起錄《YoYo點點名》！」

Kiwi姐姐於 11 月 30 日舉辦婚禮，她感謝粉絲一路走來的陪伴與支持，並在 IG 曬出甜蜜花絮，kiwi姐姐將頭髮盤起，身穿一襲華麗婚紗，整個人散發耀眼光芒；新郎則以深色西裝搭配領帶，過程中還不忘配上墨鏡，造型帥氣又帶點俏皮感，小倆口站在一起畫面美不勝收。

