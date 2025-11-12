KK園區主謀佘智江泰國落網3年 今引渡中國

佘智江涉非法經營賭博網站、洗錢，泰國落網後於今被引渡回中國。（翻攝自CIB臉書）

中國籍男子佘智江涉嫌在緬甸「KK園區」經營非法賭博網站、洗錢，並以多國公司作為掩護進行跨境犯罪，他2022年在泰國落網，歷經逾3年司法程序後，泰國法院最終核准引渡，今（12日）泰國警方將佘男押送至機場，移交給中方。

綜合泰媒報導，佘男遭中國當局指控在緬甸「KK園區」設立跨境線上賭博與洗錢網絡，經營逾200個網站，非法獲利高達人民幣2.8億元（約新台幣12億元），中方於2021年透過國際刑警組織發出紅色通緝令，佘男於2022年8月遭泰國警方逮捕後，一直被關押在當地監獄。

雖然佘男拒絕返回中國接受審理，但泰國法院依據兩國引渡條約，今年11月做出最終裁定，確定將其引渡回中國，泰國皇家警察中央調查局（CIB）指出，今日由特別小組押解佘男至曼谷機場，正式移交中方執法人員。

據了解，佘男現年43歲，出生中國湖南，14歲輟學後投身網路產業，後於菲律賓及柬埔寨展開線上博弈事業。

