KK園區逾630棟建築夷平！竟有籃球場、KTV 1500嫌犯押回中國

惡名昭彰的緬甸電信詐騙基地「KK園區」遭強力清剿！中國公安部9日宣布，在中、緬、泰三國的大規模聯合行動下，位於緬甸妙瓦底地區的 KK 園區有超過630棟建築物被拆除。現場畫面曝光，昔日宛如小型城市的詐騙機房，如今已淪為一片廢墟。

KK園區內超過630棟建築物被夷為平地。（圖／翻攝畫面）

詐騙園區宛如「國中之國」：設有圖書館、KTV、超市

據調查，被拆除的 KK 園區規模驚人，內部設施具備「全方位生活圈」功能。除了核心的詐騙機房與宿舍，園區內還設有超市、圖書館、KTV、餐館、賓館及籃球場。雖然生活機能完善，但內部消費價格極高。

繼「明家」後「白家」4人亦遭處決

除了拆除硬體設施，跨國執法部門也針對詐騙集團首腦進行鐵腕清算。繼緬北詐騙「明家」11 人於 1 月底被執行死刑後，另一大勢力「白家」的 4 名成員也在 2 月被處以死刑。白家成員白應蒼曾在鏡頭前懺悔：「我痛恨自己的無知與愚蠢，痛恨自己無節制的貪慾。」

園區後山驚現新據點「青松園區」

然而，打詐行動雖取得階段性勝利，在距離 KK 園區僅5公里處的後山，又冒出一個名為「青松園區」的新據點，預估可容納3000人。而該園區內的關押者中，部分竟是此前從 KK 園區行動中獲救或逃脫的人員。

本次行動共押解1500多名犯罪嫌疑人返回中國。儘管指標性園區已被拆毀，但面對不斷轉移據點的詐騙集團，跨國打詐後續仍面臨挑戰。

