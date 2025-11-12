「KK園區」主謀引渡回中國！泰警押送畫面曝光

國際中心／李明融報導

被指是在緬甸經營網絡詐騙的「KK園區」主腦的佘智江（She Zhijiang），於2022年在泰國曼谷被捕，泰國上訴法院週一（10日）維持憲法法院上月的裁決，佘智江將被引渡回中國受審，正式結束這場歷時逾3年的司法攻防戰，他將面臨經營200多個非法線上賭場、涉案金額達12.63兆泰銖（約12.08兆新台幣）的指控。泰國警方押送佘智江的畫面也曝光。





涉案金額超12兆⋯「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！泰警押送畫面曝光

佘智江是「KK園區」幕後金主之一，同時是全球最大詐騙園區「亞太新城」（Yatai New City）項目背後的關鍵人物。（圖／美聯社影像）

根據《曼谷郵報》與《民族報》報導，43歲的佘智江於2022年8月在曼谷，被泰國執法機構依據國際刑警組織（INTERPOL）紅色通緝令逮捕並羈押，泰國刑事法庭今年5月下達引渡令，上訴法院10日駁回其律師團抗告，維持原判決。警方表示，儘管佘智江否認參與任何詐騙活動，但調查人員發現他在緬甸毗鄰泰國的水溝谷（Shwe Kokko）經濟特區建立了實體和線上賭場，當中包含詐騙園區，他也是「KK園區」幕後金主之一，過去不少台灣民眾也被騙至此處當豬仔，同時是全球最大詐騙園區「亞太新城」（Yatai New City）項目背後的關鍵人物。

佘智江至少牽扯出涉案金額高達12兆6300億泰銖（金額約同台幣）之指控。（圖／翻攝自X）

43歲的佘智江，1982年出生在湖南邵東一個農家，長於桂林城鎮，是中國公民，同時持有柬埔寨護照，14歲輟學自學程式設計，20多歲移居菲律賓投入網路博弈事業，聯合國估計，自2019年新冠疫情大流行以來，有數十萬人被販運到東南亞從事詐騙，且受害者多為中國公民。中國當局指控佘智江管理擁有超過33萬用戶的賭博網站，造成超過1.5億元人民幣（約6.5億新台幣）的經濟損失。

