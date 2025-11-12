「KK園區」主謀引渡回中國！泰警押送畫面曝光
國際中心／李明融報導
被指是在緬甸經營網絡詐騙的「KK園區」主腦的佘智江（She Zhijiang），於2022年在泰國曼谷被捕，泰國上訴法院週一（10日）維持憲法法院上月的裁決，佘智江將被引渡回中國受審，正式結束這場歷時逾3年的司法攻防戰，他將面臨經營200多個非法線上賭場、涉案金額達12.63兆泰銖（約12.08兆新台幣）的指控。泰國警方押送佘智江的畫面也曝光。
佘智江是「KK園區」幕後金主之一，同時是全球最大詐騙園區「亞太新城」（Yatai New City）項目背後的關鍵人物。（圖／美聯社影像）
根據《曼谷郵報》與《民族報》報導，43歲的佘智江於2022年8月在曼谷，被泰國執法機構依據國際刑警組織（INTERPOL）紅色通緝令逮捕並羈押，泰國刑事法庭今年5月下達引渡令，上訴法院10日駁回其律師團抗告，維持原判決。警方表示，儘管佘智江否認參與任何詐騙活動，但調查人員發現他在緬甸毗鄰泰國的水溝谷（Shwe Kokko）經濟特區建立了實體和線上賭場，當中包含詐騙園區，他也是「KK園區」幕後金主之一，過去不少台灣民眾也被騙至此處當豬仔，同時是全球最大詐騙園區「亞太新城」（Yatai New City）項目背後的關鍵人物。
佘智江至少牽扯出涉案金額高達12兆6300億泰銖（金額約同台幣）之指控。（圖／翻攝自X）
43歲的佘智江，1982年出生在湖南邵東一個農家，長於桂林城鎮，是中國公民，同時持有柬埔寨護照，14歲輟學自學程式設計，20多歲移居菲律賓投入網路博弈事業，聯合國估計，自2019年新冠疫情大流行以來，有數十萬人被販運到東南亞從事詐騙，且受害者多為中國公民。中國當局指控佘智江管理擁有超過33萬用戶的賭博網站，造成超過1.5億元人民幣（約6.5億新台幣）的經濟損失。
《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！
原文出處：涉案金額超過12兆⋯「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！泰警押送畫面曝光
更多民視新聞報導
影／中國逆子狂揍93歲母親！「抓髮、搧巴掌」畫面引眾怒
普丁健康出狀況？右手爆青筋「異常腫大」照瘋傳
中國男女在韓景福宮「脫褲解放」！誇張行徑引撻伐
其他人也在看
卓揆震怒！太子集團女特助15萬交保 北院：非院方所做之裁定
即時中心／顏一軒報導柬埔寨「太子集團控股」陳志等人涉嫌詐欺、洗錢等罪，遭美國檢方起訴，並制裁相關涉案公司與個人資產，北檢近日查扣太子集團在台資產逾45億元，並拘提主嫌王昱棠及其他25名被告。不過，天旭總經理李添在台秘書劉純妤獲15萬交保後，離開法院時露出燦笑惹來縱放批評，閣揆卓榮泰坦言，這是對執法人員士氣的打擊。對此，北院今（12）日澄清，檢察官並未就劉姓特助部分向法院聲押，因此法院無從介入。民視 ・ 6 小時前
豬仔最終站「KK園區」主謀佘智江慘了！遭控詐騙賺12.6兆 今引渡回中國
臭名昭彰的「KK園區」位於緬甸克倫邦苗瓦迪，幕後主謀之一為中國籍佘智江（She Zhijiang）2022年8月在泰國曼谷落網，並遭指控他經營200多個非法線上賭場、涉案金額高達12兆6300億泰銖（約同額新台幣），經過3年多纏訟，泰國法院通過引渡佘智江回中國的命令，並於今（12）日在泰國警方的押送下抵達曼谷機場引渡回中國。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提EBC東森新聞 ・ 11 小時前
颱風吹出成堆廢棄「英九公仔」！價值超驚人
[NOWnews今日新聞]鳳凰颱風來襲，帶來強勁雨量和風勢！有民眾分享颱風天奇景，大量堆積在橋下的袋子被強風吹破，裡面竟然滾出馬英九絕版公仔，而且數量龐大，畫面在網路上引發熱議，經網上詢價比對，一隻公...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
「蕭美琴事件才是藍白合真正隱憂！」黃揚明揭歐洲演講綠白合內幕：柯文哲主導的
副總統蕭美琴7日成功踏入比利時布魯塞爾的歐洲議會，在IPAC年度峰會發表演說，支持者大讚這是外交突破，不過同時也引起在野黨批判。對此，媒體人黃揚明在節目《鄉民監察院》直言，其實這件事「才是藍白合真正的隱憂」，代表民眾黨沒有非要與國民黨合作不可。黃揚明表示，如果沒有「綠白合」，台灣是不可能參與IPAC這個組織的，也就沒有蕭美琴這場會議，所以民眾黨的角色其實非常......風傳媒 ・ 4 小時前
「不敗教主」陳重銘遭詐騙40萬 他嘆：太相信人了
知名投資專家「不敗教主」陳重銘在社群媒體透露自己遭詐騙40萬元，被他以前的學生以長輩住院心臟裝支架為由要求借醫藥費，怎料對方後續又開口要25萬元，此時他才驚覺自己「太相信人」而被騙了。中天新聞網 ・ 11 小時前
才遭陸恐嚇「出國就逮捕」 沈伯洋現身德國國會：為自由為民主來作證
沈伯洋於台灣時間12日晚間9時許透過辦公室表達，沈目前人在德國聯邦議院出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會。沈伯洋也透過自錄影片表示，他知道現在中國對他準備展開追緝，一直說他不能夠出國、出國就會被逮補，但「我現在就在德國國會的門口，即將以台灣立委身...CTWANT ・ 6 小時前
吳亦凡真的死了？網交叉比對官方公告解謎 真正死因令人震驚
前韓團 EXO 成員、前大陸頂流男星吳亦凡，近日再度捲入死亡傳聞風暴。中國社群平台上流出爆料，指他在監獄中「因長期絕食導致健康惡化而死亡」，消息一出瞬間引發全球關注，不少外媒也相繼報導，但目前尚無官方證實。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
吳宗憲曝「粿王真正賠償數字」勸范姜彥豐：讓它平靜一點過去
吳宗憲聊到粿王婚外情事件，他斬釘截鐵表示，據他了解，最後是1200萬，部分可以分期付款，「這種東西（法院）是有行情的，不要掙扎了，王（王子）先生就500萬，她（粿粿）700萬，因為房子先付了400多萬還是500萬，房子過給他，就淨身出戶」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 17 小時前
八旬老婦悶死53歲腦麻兒遭判刑 法官建請總統特赦原因超催淚
年紀老邁的照顧者，身心壓力之沉重不足為外人道，甚至會引發奪命悲劇。80歲的老婦人照顧患有重度腦性麻痺的兒子超過50年，導致身心俱疲，加上年事已高，力衰，心臟有支架等痼疾，又染新冠肺炎，深感難以再照顧兒子，在民國112年間涉摀住53歲的兒子口鼻導致窒息而死。台北地法院今年5月依殺人罪判老婦2年6月徒刑，但三位法官特別在刑事判決書建請賴清德總統考慮依《赦免法》規定，特赦老婦人。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 11 小時前
太子集團爆乳女特助15萬交保燦笑引熱議 北院躺槍挨批急澄清
柬埔寨跨國詐欺集團「太子集團」在台據點遭搜索，涉案身材火辣的劉姓特助以15萬元交保一事，引發外界關注與議論，臺北地方法院今（12）日發布新聞稿澄清相關程序與事實，強調該項交保並非法院裁定，而是檢察官於偵查階段依法命具保候傳，法院並未介入。鏡報 ・ 15 小時前
詐團吸9億老牌麻辣鍋店助洗錢 老闆娘遭檢方聲押
檢警偵辦一起投資詐騙案，追查金流發現一間知名老牌麻辣火鍋店涉嫌協助洗錢，昨今2日陸續拘提約談老闆娘蔡姓女子等20人到案移送台北地檢署，其中蔡女傍晚檢方複訊結束後向法院聲請羈押禁見，另前老闆鍾男等13人分別獲10至50萬元交保。中天新聞網 ・ 8 小時前
最強女優認是黃明志砲友！被餵「快樂水」副作用全說了 他竟自稱單身才約
馬來西亞歌手黃明志涉入「護理女神」謝侑芯命案，目前案件仍在偵辦中，而「台灣最強AV女優」翁雨澄（娃娃）日前自爆曾受邀去馬來西亞，引發外界瘋猜兩人關係，對此，她也承認和黃明志是性伴侶，對方還會餵她喝「快樂水」，而外傳黃明志有交往15年的女友也只是煙霧彈，他都自稱單身，身邊沒有對象才會約砲。鏡報 ・ 2 天前
蕭美琴赴IPAC演講遭網傳捐巨資換資格 刑事局送辦涉案2男
副總統蕭美琴7日在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」大會發表演說，網路出現不實訊息指「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」，另有相關不實哏圖散布。刑事局今天表示，接獲舉報後依法偵辦，涉案的陳姓男子和盧姓男子均已到案調查，全案詢後，將2男依違反社維法移送北院簡易庭裁處。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 10 小時前
太子集團女特助15萬交保 卓榮泰批法官輕放 北院拒背鍋：檢方決定的
北檢日前偵辦「太子集團」在台洗錢案，拘提集團董事長陳志在台操盤手王昱棠等24人到案，其中王昱棠等4人聲押禁見獲准，集團財務長李添在台特助劉純妤獲15萬交保，離開法院時更露出燦笑，引發外界痛批縱放。行政院長卓榮泰日前在立院備詢時也提及此事，直言法官輕放打擊士氣。對此，台北地方法院今（12）日發聲明表示，檢方並未聲押特助劉純妤，院方無從介入、也無法裁定交保，交......風傳媒 ・ 10 小時前
蔡易餘修正國民年金法 國保老年年金補到每月8千、喪葬給付最高21萬
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導 衛福部今（12）日公布，因應111年10月至114年9月消費者物價指數（CPI）累計成長率6.79%，依法調整國民年金保險的月投保金額，明年起將由現行19761元調為21103元，各項給付金額連動調高，受影響人數約270萬人。對此，民進黨立委蔡易餘在臉書發文表示，目前國民年金的老年年金平均給付每月只有3933元，與其...匯流新聞網 ・ 10 小時前
被薛劍「斬首威脅」惹怒? 傳日本將於48小時內驅逐4.2萬非法滯留中國人 真相是.....
[Newtalk新聞] 中國駐大阪總領事薛劍日前針對日本首相高市早苗的「台灣有事」言論發布「斬首威脅」，引發大量日本民眾不滿。近期網路上流傳消息稱，日本經濟安保大臣小野田紀美在公開演說時，揚言在 48 小時內驅逐非法滯留日本的中國人，並沒收約 3000 億日圓的資產。然而，有細心網友查證後發現，小野田紀美從未發表過類似言論，相關消息也僅在 Threads 上流傳，認為該消息很可能是激進人士推出的假新聞。 有部分網友透過 Threads 發布貼文指出，小野田紀美日前進行公開演講時，宣布日本政府將於 48 小時內驅逐 4.2 萬名中國移民，並沒收 3,000 億日圓的資產，同時針對在日居住超過 10 年的中國公民展開調查。日本政府突然對中國移民擺出的強硬態度引發大量民眾關注，許多反對中國移民的網友也對該項政策表示支持，並表態希望政府盡快實施相關政策。 中國駐大阪總領事薛劍針對日本首相高市早苗「台灣有事」的相關言論發布死亡威脅，宣稱將「毫不猶豫」的砍下高市的腦袋，引發日本網友不滿。 圖：取自@xuejianosaka X帳號 就在此時，有網友發現，相關消息僅在 Threads 這一個平台上流新頭殼 ・ 9 小時前
引渡緬甸KK園區主謀佘智江 於曼谷機場移交中國警方
（中央社記者李宗憲曼谷12日專電）中國籍賭博集團主謀佘智江遭泰國警方逮捕後，經過3年多纏訟，泰國法院本週維持將佘智江引渡回中國的命令。佘智江今天在泰國警方的押送下抵達曼谷機場，並被引渡回中國。中央社 ・ 11 小時前