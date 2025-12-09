KK園區1178電詐嫌犯 經泰國押解至大陸

電信詐騙層出不窮，中緬泰三國合作升級，近期再將1178名妙瓦底電詐嫌人押回中國大陸。就在大陸公安部強力打詐之際，廣西再破壞詐騙集團，透過高薪兼職廣告，誘惑民眾偷帶晶片回國。

中緬泰三國合作升級，近期再將1178名妙瓦底電詐嫌犯押回大陸。（圖／央視）

中緬泰三國近期聯手打擊電信詐騙，將1178名在妙瓦底電詐園區的嫌犯押解回中國大陸。同時，大陸公安部在廣西破獲另一詐騙集團，該集團透過高薪兼職廣告吸引民眾偷渡出境，再帶晶片回國牟利。這些詐騙手法層出不窮，從社群平台招聘訊息到網咖廁所小廣告，主要鎖定30歲族群為目標。中國大陸除了加強邊境執法外，更發布通緝令，公開懸賞100名電詐集團金主與核心成員，包括緬北「四大家族」。

在廣西附近海域，執法人員攔截了一艘高速快艇，當場逮捕了5名偷渡客和1名快艇駕駛。廣西邊檢總站調查處副處長武藝表示，此次行動各抓捕小組成功抓獲158名違法犯罪嫌疑人員。調查發現，詐騙集團透過社群平台發布高薪招聘資訊，誘騙民眾到廣西邊境集合後偷渡出境。

被捕的嫌犯中，包括一名36歲的上海上班族，他收到網友私訊，表示只要幫忙從國外偷帶晶片回國，就能賺取15萬元人民幣（約台幣66萬元）。另一名36歲的重慶男子則是在網咖洗手間看到高薪廣告，掃描QR碼後被遊說，只要偷帶抗癌靶向藥到大陸，3至5天就能獲得約40萬台幣的報酬。廣西防城港民警指出，此次抓獲的這批人平均年齡為30歲，他們大多是在廁所看到小廣告或經「網友」介紹工作，在對方精心設計的話術下，一步步掉入陷阱。

除了邊境執法，中國大陸也持續推進跨國打擊詐騙行動。中緬泰三國合作，掃蕩緬甸妙瓦底電詐園區，於12月8日分批將1178名中國籍涉電詐犯罪嫌疑人押解回國。這些嫌犯身穿橘色背心、戴著口罩與眼罩，從緬甸妙瓦底轉到泰國後，再被送回大陸。此外，大陸公安部也發布通緝令，公開懸賞100名電詐集團金主與核心成員，包括緬北「四大家族」。大陸公安部痛斥這些人受境外勢力庇護，即使跨國打擊詐騙行動升級，他們仍持續犯案。

