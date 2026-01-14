KK園區2.0曝光？柬泰交界驚現新詐騙基地 距邊境僅1公里

馬來西亞國際人道主義組織（MHO）揭露柬埔寨邊境驚見新型詐騙園區，距離泰國沙繳府僅約1公里。（示意圖／達志／美聯社）

緬甸政府日前宣布，已於1月10日出動軍力摧毀位於泰緬邊界、惡名昭彰的詐騙基地「KK園區」，總計炸毀多達635處設施。雖然東南亞多國近年強化掃蕩詐騙犯罪的力度，惟馬來西亞國際人道主義組織（MHO）近日卻揭發，在柬埔寨與泰國邊界附近再度出現一座規模龐大的新型詐騙園區，外界憂心此地恐成為所謂的「KK園區2.0」。

根據大馬的華文媒體《中國報》，引述MHO華裔社會公關代表胡杰良於13日說法，該園區位於柬埔寨烏拜川（Ou Bei Choan），距離泰國沙繳府（Sa Kaeo）僅約1公里。從Google衛星地圖觀察，其外觀宛如普通開發區，但實際放大檢視或實地走訪後，則可發現內部設施與戒備完全異於常態，疑似為詐騙集團所設的據點。

胡杰良指出，他為掌握第一手資料，親赴現場拍攝一段長達10分鐘的影片，途中繞行園區核心區域一圈就花了約10分鐘，顯示其佔地相當廣大。園區外圍高牆林立，頂部鋪滿碎玻璃，宿舍窗戶全面加裝封閉式鐵花，防範受害者逃脫，整體宛如監獄設計。

更令人關切的是，這次座標的揭露，來自一名受困於園區內的大馬籍男子。他冒險傳送定位訊號給外界，儘管此舉可能遭致毆打甚至更嚴重後果，仍成功將這座新興黑點曝光。目前與MHO取得聯繫的受害者僅有一人，但實際受困人數尚無法統計，潛藏黑數恐不容小覷。

胡杰良強調，在調查過程中曾多次收到來自不明勢力的「口頭警告」，要求他勿公開座標與相關資訊，但他表示：「公眾利益高於個人安危。」他認為，若不儘速公開此資訊，將有更多來自馬來西亞及其他國家的無辜青年落入陷阱。

柬埔寨政府先前宣稱正大力掃蕩詐騙與網賭活動，並在2025年驅逐多達1萬3557名涉案外籍人士。然而，MHO此次調查顯示，詐騙組織可能已轉向邊境地區重建據點，並利用地緣優勢進行跨境逃避與轉移。

胡杰良呼籲，柬埔寨當局切勿「睜一隻眼、閉一隻眼」，而應拿出「一不做、二不休」的決心，與國際社會聯手徹底剷除非法園區。他亦希望透過媒體報導提供各國執法單位明確線索，為打擊跨境犯罪提供協助。

