「KK園區2.0版」內部照片首曝光 鐵欄、鐵網雙重封閉

馬來西亞某公益組織負責人胡傑良曾表示，他們發現緬甸出現一處新的詐騙園區「青松園區」（或稱泰和園區），並指當地疑有一名馬來西亞通緝犯，涉嫌誘騙至少150名馬來西亞人前往當地從事詐騙活動。據悉，此園區就在距離KK園區5公里的後山。

紅星新聞報導，胡傑良表示，電詐產業正在經歷一場危險的「變異升級」，「正在從過去的集中式園區，轉變成分散化、碎片化的據點，一拳打散後，它們像沙礫一樣四散開來，隨後又在別處重新聚攏。」

胡傑良稱，近段時間，他又潛伏在了柬埔寨某園區周邊，同時與緬甸青松園區內部被困人員聯繫，獲取大量一手資料，終於揭開了被稱為「KK園區2.0版」的青松園區的神祕面紗。

報導指出，胡傑良發布數十張青松園區內部的照片。照片顯示，園區內的建築基本上都是三層或四層高的樓宇，窗口都裝著拇指粗細的鐵欄，鐵欄外還有一層鐵網雙重封閉，園區周邊也有鐵欄圍起，間隔的鐵欄之間疑似裝有監控攝像頭，而鐵欄之外就是大量的荒山圍繞。

報導稱，照片裡還看到多輛巡邏車以及疑似一片運動場地。一些照片中顯示，園區內還堆放了大量建築材料，不知是用於繼續擴建還是此前擴建時剩下的材料。根據胡傑良11日中午收到的園區視頻顯示，園區內許多宿舍陽台上還晾著洗好的衣物，意味著此時宿舍內還有許多人員。

報導說，胡傑良早前受訪時表示，他和他的公益組織早在一年前就發現了「青松園區」，由於地圖上始終無法找到相關定位，他們最近通過衛星尋圖應用程序才發現該地區，新園區就在距原泰昌園區5公里的後山深處，叢林隱蔽中。

通過近期的實地探查，胡傑良發現，被稱為「KK園區2.0版」的青松園區正在高速擴建，「目前通過衛星雲圖看到此處仍是一片綠林，但預計不出一年，這裡將擴建成一個大型園區」。

據報導，目前，妙瓦底KK園區630餘棟相關建築物已被全部拆除。

