「KK園區2.0」現蹤泰柬邊境！宛如巨大監獄

[NOWnews今日新聞] 緬甸軍政府日前宣布，已徹底夷平泰緬邊境的詐騙重鎮「KK園區」，不過，有NGO團體指出，柬埔寨與泰國邊境又出現一個新的詐騙園區，面積大約已經有舊「KK園區」的40％大小，懷疑是詐騙集團換了一個據點後重起爐灶。

根據《香港01》報導，這被稱為「KK園區2.0」的新園區位於柬埔寨的烏拜川（Ou Bei Choan），距離泰柬邊境僅約1公里，鄰近泰國西北部的沙繳府（Sa Kaeo）。

馬來西亞國際人道主義組織（MHO）在臉書粉專上公開新園區的相關影片，指出新園區雖然看似還在建設，實際上內部許多地方經投入運作，且戒備極其森嚴，外圍圍牆高聳還布滿碎玻璃，所有宿舍的窗戶都安裝了封閉的鐵窗，宛如一座巨大的監獄。MHO透露，已經有接到被害者求救，至於目前園內受困的大馬民眾究竟有多少則還無法估計。

MHO華裔社會公關代表胡傑良表示，「詐騙園區左邊剿滅，右邊崛起」，希望柬埔寨政府能有決心，徹底瓦解並打擊詐騙園區。胡傑良更透露，他自己所知的詐騙園區就不計其數，難道政府都要「睜一隻眼閉一隻眼嗎？」

胡傑良強調，這座「KK園區2.0」的面積如此之大，難道當地政府都看不見嗎？最後更直言若想要真正清剿詐騙園區與詐騙集團，重中之重的首要國家就是柬埔寨。

