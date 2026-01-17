KK園區2.0！裝鐵窗＋灑碎玻璃如監獄 柬埔寨邊境新詐騙園區曝光

MHO華裔社會公關代表胡傑良指出，柬埔寨邊境疑出現「KK園區2.0」，已實際開始運作。翻攝自臉書



各國近年持續加強跨國合作，聯手打擊詐騙犯罪，但詐騙集團仍無孔不入，甚至有可能轉移據點、另起爐灶。非政府組織馬來西亞國際人道主義組織（MHO）指出，在柬埔寨邊境發現一處新的大型詐騙園區，初步估算規模約為惡名昭彰的「KK園區」五分之二。

根據馬來西亞《中國報》報導，MHO華裔社會公關代表胡傑良指出，這處新詐騙園區位於柬埔寨的 烏拜川（Ou Bei Choan），地理位置緊鄰泰國西北部的沙繳府，距離泰國邊界僅約1公里，位置隱蔽卻具高度戰略性。

廣告 廣告

胡傑良指出，若僅從Google衛星地圖觀察，外觀如同一般發展中的建設用地，但實地查看，情況截然不同。園區外圍圍牆高聳，牆頂佈滿碎玻璃，戒備森嚴；園區內宿舍建築的窗戶則全數加裝封閉式鐵花，整體環境宛如一座大型監獄，完全不像正常商業或住宅區。

他說，當時團隊曾駕車沿園區外圍緩慢繞行，僅核心區域就花費約10分鐘，顯示園區腹地相當龐大。雖然部分區塊仍可見施工跡象，但他研判該園區已實際投入運作，並非尚未啟用的空置設施。

柬埔寨政府近年宣稱積極打擊詐騙犯罪，胡傑良表示，民間觀察到的情況與官方說法仍存在落差。他呼籲當局展現更具體的決心，徹底剿滅這類非法詐騙園區，以避免詐騙勢力在邊境地帶持續轉移、擴散。

更多太報報導

反年改出包…公務員退休金沒變多！翁曉玲「沒寫施行日期」回應了

北市私校16歲男學生校內「墜樓不治」 教育局：已前往協助

悍妻「滾燙熱水潑丈夫」 他睡夢中驚醒裸身奔逃！法官認殺人未遂