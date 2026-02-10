KK園區630棟建物全拆光！ 竟藏醫院、健身房

妙瓦底KK園區遭到拆除。（圖／翻攝自微博＠重回大唐爱）





中國公安部9日宣布，緬北惡名張招的KK園區，超過630棟建築，全部遭到拆除。但仔細清理後卻發現，裡面不只有機房，還有小型醫院、辦公大樓，甚至健身房，簡直就是一個詐騙業的全方位生活圈。

央視新聞：「截至目前妙瓦底KK園區，630餘棟相關建築物，已經被全部拆除。」所有的建築被炸的破爛不堪，只剩鐵皮屋頂還留在上面，電線垂在半空中，破碎的牆體難以想像，這裡原先是緬甸妙瓦底，惡名昭彰的電信詐騙據點KK園區。

中國公安在打詐行動之中，拆除KK園區多達630棟建築，其中不單單只有詐騙機房，還傳出內部設施相當完整，有小型醫院、辦公大樓、健身房等設施，具有全方位生活圈的功能，也難怪犯罪集團可以在內部自及自足，長期盤踞。

央視新聞：「相關涉電詐犯罪嫌疑人，均已被押解回國，聯合清剿行動，取得階段性成效。」

隨著年關將近，中國政府也加緊打詐行動，聯合緬甸泰國展開嚴厲掃蕩，有超過1500名詐騙分子被押解中國，緬北四大家族中白家與明家，16名首要分子並同步進行懺悔心聲。

緬甸詐騙白家核心白應蒼：「我痛恨自己的無知，自己的愚蠢，我痛恨自己無節制的貪欲和短淺的目光，我什麼都沒了，所以我現在痛恨詐騙，不亞於任何一個人。」

白家二把手白應蒼，就是被執行死刑的詐騙首腦之一，這是他一審時留下的告白，但是在他伏法之後，才公諸於世警告意味十足，儘管中國這次展現了，跨國境的影響力，但是詐騙集團逐漸轉移到中國與柬埔寨邊界，想要徹底根除，還有另外一場硬仗要打。

