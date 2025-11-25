KKBOX三大新玩法回顧年度「聆魂」 最優惠方案快下手

記者李鴻典／台北報導

每年年底最值得期待的音樂儀式又來了！亞洲AI多媒體科技集團科科科技KKCompany Technologies旗下音樂串流平台KKBOX正式推出「KKBOX REWIND 2025」年度回顧，以「剪貼簿」概念結合全新功能，讓用戶拼貼出專屬「聆聽追蹤紀錄」日誌，打造更具儀式與收藏感的年度回顧體驗。

KKBOX 2025年度回顧登場，結合追星小物、音樂與日常生活元素，打造時尚拼貼風「音樂生活日誌」。（圖／科科科技提供）

「KKBOX REWIND 2025」年度回顧結合追星小物、音樂與日常生活元素，將聆聽數據化為一頁頁時尚拼貼風「音樂生活日誌」，陪用戶從第一首歌、四季熱播單曲，到5大喜愛歌曲及3大本命歌手，重溫過去一年的音樂足跡。

今年推出三大全新亮點功能：

5大「動物聽歌系」代表頭像：以多種動物角色趣味對應不同聆聽個性與音樂品味，包含貓主觀察系、狗嗨熱血系、恐龍收藏系、狐獴探索系與羊駝陪伴系五大類型。用戶可挑選風格最符合的頭像開啟年度回顧之旅，展現屬於自己的獨特「音樂人格」。

KKBOX年度回顧亮點1：5大「動物聽歌系」頭像自由挑選，詮釋個人獨特音樂人格。（圖／科科科技提供）

個人年度5大歌曲猜榜挑戰：新增互動形式，用戶可在「我的年度TOP 5歌曲」環節中自行拖曳前5名歌曲卡片，猜測個人年度愛歌排行榜順序，最後再由系統根據聆聽數據揭曉實際歌曲排名。

KKBOX年度回顧亮點2：新增猜榜挑戰互動，用戶可猜測個人年度愛歌排行榜順序。（圖／科科科技提供）

專屬「聆魂」關鍵字：依據用戶過去一年的聆聽資料生成專屬文字雲，包含歌曲、歌手、曲風、語系等音樂品味關鍵字與風格標籤，展現每個人獨特的「聆魂輪廓」。

KKBOX年度回顧亮點3：依聆聽資料生成專屬文字雲，展現個人「聆魂輪廓」。（圖／科科科技提供）

即日起至2026年1月9日，用戶只要於KKBOX APP「為你打造」或「發現」頁面點選「KKBOX REWIND 2025」相關橫幅，即可開啟個人年度聆聽回顧體驗。此外活動期間公開分享任一年度回顧頁面至社群平台，並截圖在APP活動頁中上傳，即可參加抽獎，有機會獲得「追星神機」Samsung Galaxy S25 Ultra、KKBOX獨家造型即可拍等好禮。

KKBOX年度回顧從第一首歌、四季熱播單曲，到5大喜愛歌曲及3大本命歌手，陪用戶重溫過去一年音樂足跡。（圖／科科科技提供）

年終最甜價！KKBOX週年慶倒數一個月

KKBOX週年慶優惠活動同步進行中，12月31日前訂閱年繳方案可享限時優惠，包括個人年方案1,299 元為全年最甜價、3人家庭年方案1,999元、6人家庭年方案2,680元。所有方案皆適用明年度無損音質開放升級調整。

此外，KKBOX將於2026年1月2日起全面升級聆聽體驗，無損音質將開放給全體付費會員，無論個人、家庭、學生方案皆可享受超越CD的高解析度音源。各方案規格與價格亦將因應調整，以持續提供更全面完善的服務體驗。

此次升級調整重點如下：

1. 無損音質全面開放：無損音質將納入所有訂閱方案中，未來用戶可依需求選擇個人、家庭或學生等方案，並在聆聽音樂時自由切換模式，享受最高達24bit/192kHz Hi-Res的高解析度無損音質。

2. 學生方案回饋：學生方案將由平均每月100 元調降為80元，並升級支援無損音質。

3. 方案內容調整：因應體驗升級，各項訂閱方案的內容與價格將同步調整。

KKBOX方案2026年進行升級，無損音質全面開放付費會員體驗、學生族群再降價。（圖／科科科技提供）

