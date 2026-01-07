KKBOX年度榜單 五月天〈任性〉登第二

五月天替電視劇《難哄》創作主題曲〈任性〉深受粉絲喜愛。（資料照片）

KKBOX音樂串流平台7日公布「2025年度榜單與音樂趨勢觀察」，揭曉華語、西洋、日語、韓語播放量最高單曲，以及影視合作單曲，盤點去年最受歡迎的歌曲與藝人；其中「2025年度發行台灣播放量最高單曲」第1名為〈Jumping Machine（跳樓機）〉，第2名五月天〈任性〉，第3名是汪蘇瀧〈像晴天像雨天〉，〈Golden〉、〈看著我的眼睛說〉分別是4、5名。

五月天獻聲夯劇《難哄》主題曲〈任性〉，雖然在「2025年度發行台灣播放量最高單曲」位居第2，但在「2025年度發行華語影視合作單曲Top 5」榜單上奪下冠軍的好成績。電視劇《難哄》一釋出深受觀眾歡迎，連帶劇中主題曲、片尾曲、插曲等，分別橫掃「2025年度發行華語影視合作單曲Top 5」前5名，成績亮眼。

這幾年隨著發行量逐年增加，依KKBOX去年數據顯示，用戶平均每周聆聽歌曲數已超過100首，面對海量內容，大眾愈來愈在乎「如何快速找到適合當下的聲音」，選歌邏輯逐漸轉向以「現在要做什麼」、「想進入什麼狀態」為出發點，情境與情緒成為找歌時的重要依據。