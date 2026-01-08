KKBOX 公布 2025 年度榜單與音樂趨勢觀察 「跳樓機」第1、「任性」排第2名

Jumping Machine (跳樓機)｜LBI利比是2025 年 KKBOX 台灣播放量最高華語單曲。（圖片來源／ 跳樓機官方MV）

亞洲最大 AI 多媒體科技集團科科科技 KKCompany Technologies 旗下全球第一個合法音樂串流平台 KKBOX，7日公布 2025 年度音樂榜單與趨勢觀察，透過平台百億次聆聽數據、破千筆用戶調查，並結合四大語系、影視合作與各季搜尋竄升關鍵字等榜單，回顧過去一年產業發展與變化。

2025 年台灣音樂市場逐漸發展更多元細緻的樣貌：影視作品持續帶動歌曲熱度，跨語創作及聆聽成為常態；粉絲文化不只影響聽什麼歌，更加速歌曲流動；同時，面對歌曲發行量持續增加，情境與情緒逐漸成為大眾選歌關鍵之一。KKBOX 透過四大關鍵洞察，勾勒台灣樂迷年度聆聽樣貌。

趨勢一：四成以上民眾以戲劇接觸音樂，影視動畫歌曲年度聆聽數破 2 億次

KKBOX 觀察到高達 42.6％ 的用戶透過戲劇節目、動畫或電影接觸到感興趣的音樂，且在常聽類型中，影視原聲帶也以 36.4％ 高居第二，僅次於流行音樂。此外 2025 年影視相關歌曲的全年聆聽數突破 2 億次，相較 2024 年增加超過 1,500 萬，穩坐最常被播放的類型之一。

在四大語系榜單上，影視相關歌曲也都有亮眼成績。其中日語表現依舊強勢，年度前 10 名中有高達 7 首皆為影視動畫歌曲，甚至一舉包辦前 6 名，包括《我獨自升級第二季－起於闇影－》、《膽大黨》、《藥師少女的獨語》、《金牌得主》等人氣動畫片頭曲，以及《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》、《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》主題曲和片尾曲，人氣歌手 LiSA 也以影視合作歌曲三度稱霸日語年度單曲累積榜冠軍。此外日劇《玻璃之心》熱播也帶動劇中樂團推出的《Glass Heart》專輯，一口氣有 9 首歌曲進入前百名中。

韓語方面，年度現象級動畫電影《Kpop 獵魔女團》稱霸全球榜單，在 KKBOX 韓語年度百大單曲中也以 10 首歌曲強勢入榜，並在前 10 名中佔了 5 席，其中〈Golden〉、〈Soda Pop〉更分別登上冠、亞軍。西洋榜單則由影史最賣座體育片《F1電影》原聲帶領軍，包括〈Messy〉、〈Lose My Mind〉、〈Drive〉、〈Just Keep Watching〉4 首歌曲皆入榜。華語方面則以年初熱播電視劇《難哄》帶動 10 首相關歌曲進入年度百大歌曲，其中五月天〈任性〉、汪蘇瀧〈像晴天像雨天〉更挺進前 10 名；另外卡司引發高度討論的電視節目《天賜的聲音》第 6 季也以 4 首節目 Live 歌曲衝上年度百大排行榜，並帶動其他版本歌曲入榜。

趨勢二：每 4 人就有人聽 5 種以上語言！

近年來跨語系已成為音樂產業重要發展趨勢，在創作、演唱或是聆聽表現上皆持續擴大。從歌曲發行來看，KKBOX 西洋年度百大單曲中有一半為跨語系作品，佔比創歷年新高，其中 BLACKPINK 全員皆推出英文新作，強勢以 38 首稱霸。此外和歐美歌手的跨界合作也成為主流，包括 JENNIE 與 Dua Lipa 的〈Handlebars〉、LISA 聯手 Doja Cat 與 RAYE 推出的〈Born Again〉、TWICE 與 Megan Thee Stallion 的〈Strategy〉等作品皆進入榜單前 10 名。

日語榜單同樣出現「跨語大軍」，其中 K-POP 歌手作品在年度百大單曲中佔了近五分之一，包括 SUPER JUNIOR 成員銀赫與小分隊 SUPER JUNIOR-L.S.S. 皆推出日語作品，在台灣老婆強烈支持下共有 8 首歌曲入榜；而 LE SSERAFIM、IVE、i-dle、BABYMONSTER、SEVENTEEN 等多組男女團作品也皆在日語榜上繳出亮眼表現。

跨語趨勢同樣反應在平台數據上，KKBOX 觀察到近 5 年外語聆聽佔比穩定上升，日語與韓語歌曲聆聽佔比在去年更創下歷史新高。而調查也發現台灣用戶一個月內平均聽 3 到 4 種語系的歌曲，甚至每 4 人就有 1 人聽 5 種以上，此外 24 歲以下年輕族群更有超過 35％ 傾向聆聽非華語音樂，顯示跨語聆聽已是普遍現象，而年輕世代在語系選擇上展現更高的切換彈性。

趨勢三：演唱會前後聆聽飆升 240％！粉絲文化帶動「事件性聆聽」

粉絲行為也成為推動趨勢變化的重要引擎，KKBOX 調查發現，近 30％ 民眾聽音樂的動機是為了追星，24 歲以下年輕族群甚至超過 45％。在因追星而聽音樂的族群中，超過 70％ 會聽 3 種以上語言；關注日韓娛樂者，聽日韓歌曲比例則比全體高出 25％ 以上。此外去年 KKBOX 與 IVE、LE SSERAFIM、N.Flying、Stray Kids 多組知名韓國藝人推出活動徽章、超粉計劃等獨家合作，成功帶動粉絲參與並創下歌曲聆聽量平均成長 5 倍以上的亮眼表現，展現粉絲文化亦成為帶動跨語聆聽的重要因素之一。

粉絲影響力也進一步反映在聆聽表現上，甚至改寫歌曲生命週期，形成獨特的「事件性聆聽」現象。隨著 2025 年成為疫情後最多國際知名歌手來台舉辦 3 萬人以上大型演唱會的一年，KKBOX 數據顯示，藝人作品聆聽量平均在演唱會前 2 天開始顯著上升，並於活動結束隔日達到高峰，平均漲幅落在 70％ 至 100％，最高甚至超過 240％。此外年度盛事第 20 屆 KKBOX 風雲榜演唱會同樣展現強勁效應，帶動海內外卡司在台灣市場的粉絲數與歌曲聆聽，如香港歌手林家謙的〈某種老朋友〉與〈胡說八道生成器〉，在風雲榜演出後聆聽量顯著成長，最高達近 30 倍的躍升。

播放數的暴漲也同步帶動排行榜和搜尋變化，以今年二度來台開唱的 G-DRAGON 為例，演唱會當週其作品在 KKBOX 韓語單曲週榜前 50 名佔比幾乎翻倍，並帶動〈Heartbreaker〉、〈Crayon〉等歷年人氣作品重新進榜，同時平台搜尋量也分別登上活動當月冠、亞軍。首次來台開唱的 TWICE 演唱會當月搜尋量與當週入榜歌曲數則分別翻升 2 倍與 4 倍，包括〈What is Love?〉、〈TT〉、〈YES or YES〉等歌再次上榜。迎接出道 20 週年的 SUPER JUNIOR 除新專輯歌曲穩定入榜外，台北大巨蛋連唱三天也讓經典作〈SORRY SORRY〉重返週榜前 50 名，現場粉絲應援大合唱的〈So I〉更衝上當週第 16 名。而演唱會之外，MAMAMOO 成員華莎在韓國青龍電影獎的演出引爆話題並圈粉無數，帶動新歌〈Good Goodbye〉排名迅速竄升，不僅登上韓語單曲週榜冠軍，結束〈Golden〉長達 27 週的霸榜，甚至在 1.5 個月內從百名外登上韓語年度單曲第 15 名。

趨勢四：不只找歌，更找狀態！功能型聽歌時代來臨

隨著發行量逐年增加，2025 年 KKBOX 用戶平均每週聆聽歌曲數已超過 100 首，從數據觀察可發現，面對海量內容，大眾越來越在乎「如何快速找到適合當下的聲音」，選歌邏輯逐漸轉向以「現在要做什麼」、「想進入什麼狀態」為出發點，情境與情緒成為找歌時的重要依據。

在情境導向中，睡眠、交通、工作讀書成為聽眾最常見的三大情境。調查顯示高達 82.5％ 的民眾會在通勤時聽音樂，工作讀書、睡前則各有 60％ 和 45％ 以上。而 KKBOX 首頁以三大情境建立的歌單，播放量也在前 50 名中佔將近四分之一，顯示大眾已逐漸由生活場景決定聆聽需求。

從情緒導向來看，放鬆、專注、抒情則是最常見的三大類型。調查顯示超過 80％ 的用戶聽音樂是為了放鬆、紓壓，另有高於三分之一希望透過音樂提振精神、保持專注，近 30％ 的人則將音樂作為抒發情緒、尋找共鳴的方式，此外在 KKBOX「AI 歌單」互動功能中，過去半年也有接近 5 千筆指令和情緒相關。這些數據皆反映音樂帶來的情緒狀態調節逐漸被聽眾所重視。



☆ 2025 年度發行台灣播放量最高單曲 Top 10

1. Jumping Machine (跳樓機)｜LBI利比

2. 任性｜五月天

3. 像晴天像雨天｜汪蘇瀧

4. Golden｜HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast

5. 看著我的眼睛說｜張遠

6. like JENNIE｜JENNIE

7. 若無你我欲去佗位｜黃奇斌

8. Soda Pop｜Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee, KPop Demon Hunters Cast

9. 跳樓機｜en

10. 有一種遺憾叫我們｜于冬然

☆ 2025 年度發行台灣播放量最高華語單曲 Top 10

1. Jumping Machine (跳樓機)｜LBI利比

2. 任性｜五月天

3. 像晴天像雨天｜汪蘇瀧

4. 看著我的眼睛說｜張遠

5. 若無你我欲去佗位｜黃奇斌

6. 跳樓機｜en

7. 有一種遺憾叫我們｜于冬然

8. 520｜蕭秉治

9. 愚人節快樂｜盧廣仲

10. 過了幾天｜郭家瑋, DIOR 大穎

☆ 2025 年度發行台灣播放量最高西洋單曲 Top 10

1. like JENNIE｜JENNIE

2. toxic till the end｜ROSÉ

3. Abracadabra｜Lady Gaga

4. Handlebars｜JENNIE, Dua Lipa

5. Radio (Dum-Dum)｜YUQI

6. Messy｜ROSÉ

7. Strategy｜TWICE, Megan Thee Stallion

8. ExtraL｜JENNIE, Doechii

9. Born Again｜LISA, Doja Cat, RAYE

10. Love Hangover｜JENNIE, Dominic Fike

