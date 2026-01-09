KKBOX 公布 2025 年聽歌趨勢，戲劇動畫、演唱會與情緒歌單成主流

KKBOX 公布 2025 年度音樂榜單與趨勢觀察，整理平台全年百億次播放數據，並結合用戶調查、四大語系榜單與搜尋關鍵字變化，回顧過去一年台灣音樂市場的輪廓。

從結果來看，2025 年的聽歌習慣明顯出現幾個關鍵轉變：影視與動畫持續帶動歌曲熱度、跨語聆聽已成日常、粉絲文化加速歌曲「回鍋」，而在歌曲數量快速增加的情況下，越來越多人不是在找特定歌手，而是在找「適合現在狀態的聲音」。

戲劇與動畫仍是最大推力，影視歌曲全年播放破 2 億次

KKBOX 指出，有 42.6% 的用戶是透過戲劇、動畫或電影接觸到新歌，影視原聲帶也成為僅次於流行音樂的第二大常聽類型。2025 年影視相關歌曲全年播放次數突破 2 億次，比前一年再增加超過 1,500 萬次。

從各語系榜單來看，這個現象尤其明顯。

日語年度前 10 名中，有 7 首來自動畫或影視作品，前 6 名幾乎被動畫歌曲包辦，包括《我獨自升級》、《膽大黨》、《藥師少女的獨語》、《鬼滅之刃》等話題作品。LiSA 也再度因影視合作歌曲登上日語年度單曲累積榜冠軍。

韓語榜則由動畫電影《Kpop 獵魔女團》原聲帶帶動，多首歌曲同時進榜；西洋榜則受《F1 電影》原聲帶影響，多首歌曲全年維持高播放量。華語市場方面，電視劇《難哄》相關歌曲一次推進 10 首進入年度百大，也顯示戲劇仍是華語歌曲的重要曝光管道。

跨語聆聽成日常，每 4 人就有 1 人聽 5 種以上語言

KKBOX 的數據也顯示，跨語系不再是少數族群的偏好，而是主流現象。平台觀察到，台灣用戶一個月內平均會聽 3 到 4 種語言的歌曲，每 4 人就有 1 人會聽 5 種以上語系。

年輕族群的轉變尤其明顯，24 歲以下族群中，超過 35% 偏好非華語音樂。從榜單來看，K-POP 歌手推出英語或日語作品已成常態，與歐美歌手的跨國合作也大幅增加，反映語言界線正在快速鬆動。

演唱會效應明顯，經典歌曲因粉絲行動重新回榜

2025 年也是疫情後國際藝人來台最密集的一年。KKBOX 數據顯示，歌手舉辦大型演唱會前後，相關作品的播放量平均成長 70% 至 100%，最高甚至超過 240%。

這樣的「事件性聆聽」也讓不少經典歌曲重新回到榜單。例如 G-DRAGON、TWICE、SUPER JUNIOR 在來台演出後，多首多年舊作再次進入週榜，搜尋量也同步飆升。

KKBOX 也指出，粉絲文化不只影響「聽誰的歌」，也在改變歌曲的生命週期，讓舊歌有機會在特定事件中被重新放大。

不只找歌，而是找狀態：情境與情緒成為選歌關鍵

在歌曲發行量持續增加的背景下，KKBOX 觀察到用戶選歌邏輯逐漸改變。2025 年，平台用戶平均每週聽超過 100 首歌，面對海量內容，越來越多人不是從歌手或排行榜出發，而是從「現在要做什麼」、「想進入什麼狀態」來選歌。

數據顯示，通勤、工作讀書與睡前，成為最常見的三大聆聽情境；而放鬆、專注與抒情，則是最常被搜尋的情緒類型。這樣的變化，也反映在情境歌單與 AI 歌單的使用行為上。

音樂市場持續擴張，但「怎麼被聽見」正在改變

從 2025 年 KKBOX 的年度榜單與趨勢來看，台灣音樂市場並未走向單一口味，反而在影視、跨語、粉絲文化與情境聆聽之間，形成更細緻的分眾結構。

對創作者與產業來說，曝光不再只靠排行榜，而是取決於作品能否進入某個「對的場景」或「對的時刻」。這樣的轉變，也正在重新定義音樂在日常生活中的角色。

