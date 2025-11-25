KKBOX 2025年度回顧登場 推選角、猜榜挑戰再創互動新體驗

【互傳媒／記者 楊珊雯／台北 報導】KKBOX正式推出「KKBOX REWIND 2025」年度回顧，以「剪貼簿」概念結合全新功能，讓用戶拼貼出專屬「聆聽追蹤紀錄」日誌，打造更具儀式與收藏感的年度回顧體驗。此外週年慶活動也正熱烈進行中，多款優惠年繳方案限時登場，陪伴用戶用最甜價格聽進 2026。

▲KKBOX 年度回顧亮點 1：5 大「動物聽歌系」頭像自由挑選，詮釋個人獨特音樂人格（KKBOX提供）

「KKBOX REWIND 2025」年度回顧結合追星小物、音樂與日常生活元素，將聆聽數據化為一頁頁時尚拼貼風「音樂生活日誌」，陪用戶從第一首歌、四季熱播單曲，到 5 大喜愛歌曲及 3 大本命歌手，重溫過去一年的音樂足跡。

▲KKBOX 年度回顧亮點 2：新增猜榜挑戰互動，用戶可猜測個人年度愛歌排行榜順序（KKBOX提供）

今年更推出三大全新亮點功能：

1. 5 大「動物聽歌系」代表頭像：以多種動物角色趣味對應不同聆聽個性與音樂品味，包含貓主觀察系、狗嗨熱血系、恐龍收藏系、狐獴探索系與羊駝陪伴系五大類型。用戶可挑選風格最符合的頭像開啟年度回顧之旅，展現屬於自己的獨特「音樂人格」。

2. 個人年度 5 大歌曲猜榜挑戰：新增互動形式，用戶可在「我的年度 TOP 5 歌曲」環節中自行拖曳前 5 名歌曲卡片，猜測個人年度愛歌排行榜順序，最後再由系統根據聆聽數據揭曉實際歌曲排名。

3. 專屬「聆魂」關鍵字：依據用戶過去一年的聆聽資料生成專屬文字雲，包含歌曲、歌手、曲風、語系等音樂品味關鍵字與風格標籤，展現每個人獨特的「聆魂輪廓」。

即日起至 2026 年 1 月 9 日，用戶只要在KKBOX APP「為你打造」或「發現」頁面點選「KKBOX REWIND 2025」相關橫幅，即可開啟個人年度聆聽回顧體驗。此外活動期間公開分享任一年度回顧頁面至社群平台，並截圖在 APP 活動頁中上傳，即可參加抽獎，有機會獲得「追星神機」Samsung Galaxy S25 Ultra、KKBOX 獨家造型即可拍等豐富好禮。