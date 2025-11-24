KKBOX 2025 週年慶限時回饋開催中~ 三大新玩法回顧年度「聆魂」

KKBOX 今（24）日正式推出「KKBOX REWIND 2025」年度回顧，以「剪貼簿」概念結合全新功能，結合追星小物、音樂與日常生活元素，將聆聽數據化為一頁頁時尚拼貼風「音樂生活日誌」，陪用戶從第一首歌、四季熱播單曲，到 5 大喜愛歌曲及 3 大本命歌手，重溫過去一年的音樂足跡，此外週年慶活動也正熱烈進行中，多款優惠年繳方案限時登場，陪伴用戶用最甜價格聽進 2026。

KKBOX 2026 三大全新亮點功能 5 大「動物聽歌系」代表頭像

以多種動物角色趣味對應不同聆聽個性與音樂品味，包含貓主觀察系、狗嗨熱血系、恐龍收藏系、狐獴探索系與羊駝陪伴系五大類型。用戶可挑選風格最符合的頭像開啟年度回顧之旅，展現屬於自己的獨特「音樂人格」。

個人年度 5 大歌曲猜榜挑戰

新增互動形式，用戶可在「我的年度 TOP 5 歌曲」環節中自行拖曳前 5 名歌曲卡片，猜測個人年度愛歌排行榜順序，最後再由系統根據聆聽數據揭曉實際歌曲排名。

專屬「聆魂」關鍵字

依據用戶過去一年的聆聽資料生成專屬文字雲，包含歌曲、歌手、曲風、語系等音樂品味關鍵字與風格標籤，展現每個人獨特的「聆魂輪廓」。

即日起至 2026 年 1 月 9 日，用戶只要於 KKBOX APP「為你打造」或「發現」頁面點選「KKBOX REWIND 2025」相關橫幅，即可開啟個人年度聆聽回顧體驗。此外活動期間公開分享任一年度回顧頁面至社群平台，並截圖在 APP 活動頁中上傳，即可參加抽獎，有機會獲得「追星神機」Samsung Galaxy S25 Ultra、KKBOX 獨家造型即可拍等豐富好禮。

年終最甜價！KKBOX 週年慶倒數一個月

KKBOX 週年慶優惠活動同步熱烈進行中，12 月 31 日前訂閱年繳方案可享限時優惠，包括個人年方案 1,299 元為全年最甜價、3 人家庭年方案 1,999 元、6 人家庭年方案 2,680 元。所有方案皆適用明年度無損音質開放升級調整，讓樂迷以最實惠價格享受高音質音樂體驗。更

參加抽獎獲得「追星神機」等豐富好禮。詳情請參考活動說明：

更多資訊請於活動期間至 KKBOX 付費中心進一步了解：

