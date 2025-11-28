KKday力推釜山特色遊 Klook主打日本安心自駕

進入冬季、跨年及春節出國旺季，各旅遊平台祭出日本韓國優惠擄獲旅人的心。其中，KKday強打釜山旅遊，更在當地成立專責辦公室，開發出多種旅遊商品和特色體驗；Klook提供日本租車加購「保障」服務，讓旅客在海外自駕更安心；ezfly易飛旅遊攜手日本航空旗下頂級航空ZIPAIR，全力開賣春節日本自由行和團體行行程，主打每人3萬有找好康。

根據KKday統計，今(2025)年下半年海外人氣新興旅遊城市，由釜山拿下冠軍寶座，而釜山通行證(Visit Busan Pass)更榮登海外熱銷商品第一名。釜山因飛行時間短、美食美景豐富、旅費實惠，加上近年觀光亮點不斷推陳出新，深受年輕小資族和哈韓族的青睞。

KKday趁勢在釜山成立專責辦公室，打造數十項釜山旅遊商品和特色體驗，像是人氣沙灘海雲台、甘川文化村至白淺灘文化村的藝術導覽體驗，以及機張、松島的海鮮料理課程與市場巡禮等。同時，與Agoda、Traveloka等國際線上旅行社合作，並透過社群行銷和「Busan Day」全球活動，全面擴大釜山在亞洲市場的曝光度。

另外，Klook為了讓旅客在海外旅程中自駕更安心，主打即日起於日本沖繩、東京、大阪、福岡等城市向日本租車公司，經由Klook加購獨家「安心保障」方案，每天僅加價270元起，即可升級更全面的租車保障，包含CDW租車零自負額補償(賠償金額無須自行負擔)，NOC營業損失補償和道路救援費用報銷等。

易飛旅遊ezfly與日本ZIPAIR航空聯手，開賣明(2026)年春節台北直飛東京包機專案。特別安排於2月14日(西洋情人節)、2月18日(大年初二)出發。行程提供4天、5天彈性選擇，自由行26,900起，並規畫富士溫泉輕旅行及滑雪1日體驗課套裝行程。即日起購買自由行商品，第2人現折2,000；團體4日行程免4萬，可自由選擇「早去晚回」或「午去午回」的航班組合。

