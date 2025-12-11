KKday推杜拜深度體驗 易遊網雙12搶12元爆品
冬季旅遊除了前往日韓朝聖外，還有更多元的選擇。KKday攜手杜拜旅遊及商業推廣局和GoPro，推出「探索杜拜意想不到的體驗」，全站消費滿3,000元折500元；易遊網雙12暖身慶開跑，祭出長榮航空獨家66折起與多項12元限量爆品；高鐵則聯手溫泉飯店力推一站式交通+泡湯的療癒行程。
KKday以沉浸式內容吸引年輕旅客，並透過影像敘事展現杜拜的多層次魅力。「杜拜 x GoPro x KKday內容創作者營」於10月啟動，邀請來自亞洲7位新銳創作者，以第一人稱視角探索沙漠日出、阿拉伯文化課程與傳統市集等體驗，由GoPro大使Johnny Lo與KID林柏昇領軍拍攝。完整影片於12月10日在KID官方YouTube首播，精華片同步於KKday平台曝光，盼以真實、熱血、娛樂性的內容引發旅客行動力。
杜拜觀光熱潮持續攀升，2024年至2025年旅遊人次連創新高，今(2025)年1至10月國際旅客高達1,570萬人次，年增5%。深度體驗成為旅客首選，像是沙漠越野、XLine空中滑索與老杜拜市集文化走讀等日漸熱門。
KKday指出，中東旅遊近2年成長300%，其中杜拜占比逾60%，並明顯呈現旅客停留天數延長、從轉機轉向深度旅遊的趨勢。因此平台整合近1,500種杜拜體驗商品，從水上活動、親子園區到極限運動皆能一站式預訂。即日起至12月31日還有「全站杜拜商品滿3,000折500」的限時好康。
「易遊網雙12」檔期點燃買氣，12月11日至12日展開的「雙12年終慶」強打12元限量爆品，包括日本、韓國、中港澳eSIM，以及台灣飯店住宿均打出超狂銅板價；台灣飯店如礁溪品文旅、嘉楠風華酒店、HOTEL BEGINS倉箱蜜境等住房方案，都能以12元搶購。
日本自由行主打1,212元限量行程，包含富士山賞櫻1日遊、京都奈良1日遊、高山白川鄉行程，適合提前布局春季出遊。大阪「關西樂享周遊券豪華版(含環球影城門票)」買1送1，只要半價就能入園，滑雪行程也有買1送1福利。
高鐵與溫泉飯店規畫「搭高鐵．泡湯趣」系列優惠，讓民眾輕鬆安排週末療癒行程。高雄富野渡假酒店4人房每晚含稅約2,099元，每人不到600元；高雄帕鉑舍旅自雙12起最優下殺3折，每晚含稅1,200元起；台中鳳凰酒店含早餐僅須2,999元。行程強調交通、住宿一次搞定，吸引家庭、情侶與小資族以小預算享受泡湯樂趣。
