KKTV宣布併入LINE TV 未來仍重點經營日本內容並爭取持續引進日劇、動畫、大河劇與晨間劇

成立於2016年的KKTV宣布與LINE TV合併，KKTV服務將併入LINE TV，既有KKTV預計於2026年1月1日停止服務；在官方聲明當中提到整併後雖然會因為平台併入LINE TV在介面設計有所更動，但目前KKTV廣受歡迎的日本作品與功能將整合至LIE TV，同時也會重點經營日本內容，除轉移現行KKTV內容，未來仍會積極爭取引進日劇、動畫、大河劇與晨間劇等日本內容，當前仍在跟播的日劇也會在KKTV播放到完畢。

隨著KKTV將在2026年1月1日停止服務，KKTV將透過「帳號授權」流程史記有用戶轉移到LINE TV，強調可轉移訂閱狀態與觀劇紀錄，同時只要不取消原方案，仍可以現行的訂閱價格維持LINE TV VIP身分。在LINE TV的公告則提到除了合併雙方的內容庫，也將推出全新雙字幕、離線下載等KKTV既有功能。

由KKCompany於2016年成立的KKTV在成立初期主打經營日、韓與台灣內容，台劇與緯來、龍華電視台合作，韓劇則是攜手CJ E&M 娛樂集團旗下tvN、 OCN電視台、 SBS ，日本內容則與TV TOKYO 、 FUJI TV合作，近期積極以日本內容為重心。

台灣的LINE TV則於2015年開始提供服務，為LY Corporation提供的平台，屬於LY Corporation推出的在地化服務，不過比台灣更早開台的泰國LINE TV已經於2021年退場，台灣LINE TV則在2025年邁入十周年。

