KKTV將走入歷史！與LINE TV整合時間、內容、價格一次看

KKTV於11月3日下午無預警在社群宣布未來將與LINE TV整合。（翻攝自KKTV官網／徐梓榕台北傳真）

KKTV在官網公告預計將於2026年1月1日起停止更新。（翻攝自KKTV官網／徐梓榕台北傳真）

為了帶給訂戶更多元豐富的內容與優質體驗，以廣泛日本與動漫作品、雙字幕功能、優質翻譯等服務內容受訂戶們喜愛的KKTV，於11月3日下午無預警宣布未來將與LINE TV整合，預計將於2026年1月1日起停止更新，讓長期以來支持的網友們不捨。

LINE TV也表示，整合後會強化內容並重點經營日本內容，不僅會將現有KKTV豐富的日本內容轉移至LINE TV，新上架與經典日劇、動畫、大河劇、晨間劇等也都會持續爭取引進，讓喜愛日本內容的觀眾不怕劇荒，全數移轉完成後，LINE TV 將可提供超過6000部作品，內容移轉將依照授權與上架的作業進度，採取陸續上架、分批在LINE TV開放觀看的方式進行。此外，11月12日起KKTV作品頁將提供「LINE TV 已上架」的提示，目前跟播中的日劇也會在KKTV播到完結。

廣告 廣告

KKTV方便好操作的介面也是受用戶喜愛的原因之一，整合消息一出後，不少網友紛紛留言希望整合後的介面可以和原本的KKTV一樣好用；大家的心聲被KKTV聽見了！不僅會沿用KKTV的雙字幕、離線下載、親子鎖等功能，為了打造最佳追劇環境，原團隊不僅將加入LINE TV，新團隊也會持續優化使用介面與體驗，最後更邀請想許願新功能的用戶到許願池填寫回饋，讓用戶們感到窩心。

至於該如何移轉帳號、整合後的方案價格又是如何？本報帶你一次了解！原KKTV用戶可經由「帳號授權」流程輕鬆成為LINE TV用戶，並透過簡單操作將原有帳號的訂閱狀態與觀劇紀錄串聯至LINE TV，簡單來說，只要不取消原方案，就可持續以相同訂閱價格維持LINE TV VIP身份、觀看所有 VIP 影音內容（若訂閱方案為鐵粉優惠，就能持續以777元或888元的年繳優惠價享有VIP權益）；訂閱「KKTV 動漫 PASS」的用戶，授權登入至LINE TV後可直接升級、觀看全站VIP內容。

此外，KKTV日前銷售的「2025 旺年早鳥方案」首期優惠或續訂優惠，金額相較於LINE TV目前銷售的雙11方案更為優惠，若現階段不確定是否會習慣LINE TV的追劇環境，希望退訂目前未生效的方案天數，可填寫申請表單，不論填寫表單的日期為何，退費將以 11月3日作為剩餘天數的起算日期進行退費金額計算，於11月30日前提供完整退款資訊者，退費作業將於12月1日執行，款項最遲將於12月31日返還（VIP權益將可使用至該期到期或與退費日一致）。

更多中時新聞網報導

道路環境藏陷阱 停讓文化難落實

初孟軒鍾岳軒登影展眼神迸火花

TPBL》洛夫頓救駕 戰神擋住反撲險勝