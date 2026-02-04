KlassiC.推出高端系列 金馬影帝陳以文演繹低調內斂

陳以文擔任KlassiC品牌好友。（圖／KlassiC.）

台灣知名眼鏡品牌 KlassiC. 推出高端旗艦系列 「 archi by KlassiC. 」，並邀金馬影帝陳以文擔任品牌好友，透過他對表演藝術的深厚底蘊，詮釋 archi 如何將「建築學（Architecture）」的精密邏輯，轉化為一副值得長久投資的工藝傑作。

陳以文分享了他對「結構」的獨到見解。他認為無論是表演還是眼鏡，穩定且紮實的核心才是靈魂所在。「創造精彩的人物表演或劇本，『結構』是最重要的核心。」陳以文表示：「在短篇幅中，靈光乍現的點子或許吸引人；但要呈現宏大、篇幅起落完整的人物，如何架構就是關鍵。archi 給我的感覺正是如此，不追求一眼浮誇，而是追求每一處零件、每一條線條的精確。這種低調內斂但細節不馬虎的態度，正是我對待表演與生活的堅持。」

廣告 廣告

拍攝現場，陳以文換上多副 archi 系列眼鏡，對每一款產品展現出的獨立個性感到驚艷：「就像演員進入不同角色，archi 的每一款編碼都有其獨特的設計語彙，讓人在配戴時能感受到一種被支撐的安定感。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼

做保全上班12小時心好累！月領4萬沒年終 他嘆「1原因」沒勇氣離職

被獎金羞辱？尾牙獎金入帳84元 他崩潰怒問：這是在趕人嗎