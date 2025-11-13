Klook客服信嗆白癡客人 業者：賠1萬+擬辭退員工

一名網友發文抱怨，他在旅遊平台Klook客路訂購行程，不過因為過程發生問題要求退費，但卻遭客服電子郵件標註為「白癡客人」讓他傻眼直呼：「竟然這樣污辱人」。

知名旅遊平台Klook販售各類活動體驗，從觀光旅遊行程、景點門票、交通券等等應有盡有。（圖／翻攝Klook官網）

該名網友在Threads發文並貼出一張電子郵件截圖，表示「klook的客服信箱回覆，竟然這樣污辱人，對klook真的很失望！竟然被標記是白癡客人…」從原PO的截圖可見，信件中疑似竟將該名網友標記為「白癡客人」。

對此，Klook在貼文下方回應：「很抱歉，經內部調查，此次是我們客服同事訓練和管理不足所造成的問題，在此向您致歉！我們理解您的不滿，也清楚即使道歉也無法彌補造成的傷害。我們已啟動內部調查並討論懲處方式，最嚴重將直接辭退該員工。」

Klook表示，希望能與該名網友親自說明與討論，並提供等值新台幣1萬元的Klook幣以表歉意，「我們會持續爭取向您親自道歉的機會，並且加強內部管理與教育，再次對此次事件造成的不便，向您致上最誠摯的歉意」。

Klook道歉。（圖／翻攝自Threads）

