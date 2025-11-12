Klook客服回信嗆「白痴客人」 官方：懲處員工、賠萬元致歉
旅遊行程有問題，不少人會連絡客服反映。一名網友向旅遊預訂平台Klook購買行程，寄電子郵件對行程問題進行投訴，卻看見客服回信時註記他是「白痴客人」，讓他感到被污辱。對此，Klook官方回應是客服同事訓練和管理不足，研議懲處改該員工，也願意提供1萬元賠償。
一名網友在Threads上分享信件截圖，自己向Klook提出旅遊行程問題，沒想到收到客服回信，卻在他的訂單編號後方加註「白痴客人」四字，讓他看了感覺被污辱，也對Klook客服很失望。
貼文引起眾人熱議，「客人付錢，結果被當白痴」、「現在的員工素質真的普遍都很低」、「怎麼樣都不能說別人是白痴吧」、「他們的客服本來就超爛，買過一次就直接永久拒絕往來」、「提告一下你就又有一筆錢可以拿了耶」。
Klook官方也留言回應，表示經過內部調查，此次是客服同事訓練和管理不足所造成的問題，在此向原PO致歉，「我們理解您的不滿，也清楚即使道歉也無法彌補造成的傷害」。
Klook官方也說，已啓動內部調查並且討論懲處方式，最嚴重將直接辭退該員工。也希望與原PO親自說明和致歉，同時希望提供等值新台幣10,000元的Klook酷幣，以表示歉意，強調會持續爭取親自道歉的機會，並且加強內部管理與教育。
其他人也在看
網友投訴遭客服備註「白痴客人」 klook：將研擬懲處員工
有網友投訴，透過旅遊預定平台klook購買行程，卻因為過程發生問題要求退費，但客服電子郵件竟備註他為「白痴客人」，讓他不能接受在社群媒體直接曝光郵件的截圖。對此，klook回應，經查是客服同事訓練與管理不足造成，將研擬懲處員工。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
客服回信竟稱「白痴客人」 Klook道歉：已啓動內部調查
近日一名網友發文控訴使用平台Klook購買旅遊行程，但體驗不如預期，於是聯繫客服反應，沒想到對方回信竟標記為「白痴客人」，讓網友氣炸。對此，Klook也道歉表示，是客服訓練和管理不足所造成的問題，已啓...華視 ・ 3 小時前
客服回信竟標註「白痴客人」 klook道歉賠1萬：最嚴重開除員工
有網友於Threads貼出電子郵件截圖，稱向亞太地區旅遊平台Klook購買「茨城土浦花火大會一日遊」行程，敗興而歸後提出理賠申請，收到的回信竟被標註「白癡客人」，且理賠申請未通過。對此，Klook官方中廣新聞網 ・ 2 小時前
「浪花兄弟」睽違15年回歸 周杰倫當最強應援
「浪花兄弟」Darren（邱凱偉）、楊常青睽違15年，11月9日在武漢春浪20周年音樂節合體，周杰倫特別錄製影片替2人開場加油，2人在演出尾聲特別獻上組曲〈晴天〉、〈不能說的秘密〉、〈稻香〉、〈聽見下雨的聲音〉，向恩師兼好友致敬，Darren感性表示：「謝謝杰倫一路相挺，沒有他就沒有浪花兄弟，今天唱這幾首歌，是我們對他最深的感謝。」太報 ・ 12 小時前
烏成無人機大國 種類超越北約總和
記者賴名倫／綜合報導 美國「彭博社」11日報導，烏克蘭國防工業持續與北約成員國協商工業合作，規劃在芬蘭等國建立工廠，運用烏俄實戰驗證的技術指標，加速量產先進軍青年日報 ・ 13 小時前
南投衛生局追蹤芬普尼雞蛋 無流入校園營養午餐
【記者林玉芬/南投報導】南投衛生局7日收到彰化縣衛生局電子郵件通知，該局抽驗市售蛋品檢出「芬普尼代謝物與規定不符後，立即追蹤查核縣內全聯及楓康超市，針對相關違規批次溯源碼為「I47045」產品，已督導...自立晚報 ・ 1 天前
疾病補助先繳百萬元保證金 南投警聯合銀行員阻詐
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 又見詐騙新手法！南投縣1名老翁，日前接獲1封假冒「衛生福利部」名義的電子郵件，信中宣稱可獲得1筆「疾病補助撥款」，但須先繳交新台幣100萬元作為保證金。集集警分局表示，老翁信以為真，竟真的依照郵件指示，前往轄內彰化銀行水里坑分行，準備提領現金交給到府收款的專員，差點賠上了辛苦的積蓄。 集集警分局表示，當天銀行櫃檯行員...匯流新聞網 ・ 17 小時前
Uniqlo x KAWS 2025冬季聯名太Q了：XX眼毛帽、圍巾、手套必收…開賣日快筆記！
2025年9月份Uniqlo正式宣布邀請當代知名藝術家KAWS加入成為品牌首位「駐點藝術家（Artist in Residence）」，深化雙方過去多次聯手並已維繫多年的情感連結，預示著未來擴大合作規模的展望。而就在冬季正式來臨前，Uniqmarie claire 美麗佳人 ・ 13 小時前
泰國台灣電影展開幕 吸引泰籍導演和演員出席
（中央社記者李宗憲曼谷12日專電）2025泰國台灣影展今天開幕，影展以「共生的圖景」為主題，放映12部劇情片與紀錄片，橫跨台灣經典電影與當代創作，展現社會多樣面貌與文化深度，吸引許多泰國電影人、媒體與影迷參加。中央社 ・ 12 小時前
基市「山藥大餐」11/13開賣 邀市民11/22用創意料理挺在地農產
基隆市年度盛事「山藥大餐」將於11月22日（六）晚上6時在基隆港海產樓登場，由基隆市政府與基隆市農會共同主辦，活動以創意料理推廣基隆在地農產「山藥」，讓民眾體驗山海交織的美味饗宴。市府12日舉辦活動宣傳記者會，副市長邱佩琳表示，活動餐券將於11月13日（四）上午9時開賣，數量有限，歡迎市民朋友踴躍參與。邱佩琳指出，「山藥大餐」不只是年度美食盛事，更是推廣基隆農產與文化的重要平台。感謝基隆市農會長期努力，讓基隆山藥品質穩定、深受民眾喜愛。市府將持續協助農友提升產銷能量，並結合食農教育與觀光活動，讓更多人看見基隆農業的實力與魅力。產業發展處長蔡馥嚀說明，今年的「山藥大餐」以創新料理呈現基隆山海特色，邀請多位知名主廚以山藥入菜，結合新鮮漁產與當季食材，打造十道兼具創新與傳統的特色佳餚，包括「山藥海鮮寶寶」、「山藥白玉卷」、「山藥魚肉米粉鍋」等料理，展現山藥獨有的鮮甜與細緻口感。基隆雖山藥種植面積不大，但因多雨低溫氣候孕育出綿密細緻的在地山藥，切口不易褐化、風味獨特，被譽為「台灣最好吃的山藥」。市府與農會長年輔導農民栽種「基隆山藥」與「白雪玉」等品種，品質穩定、營養價值高，是基隆農業的驕傲代表台灣好新聞 ・ 12 小時前
廣華-KY Q3毛利率回升 成功轉虧為盈
【記者柯安聰台北報導】廣華-KY（1338）公布114年第3季合併營收為13.56億元，季增10.25％、年增14.45％，營業毛利3.56億元，季增52.71％、年增12.61％，稅後淨利1155萬...自立晚報 ・ 13 小時前
PlayStation於「State of Play」節目公布諸多遊戲新作、下載內容消息，同步推出全新遊戲螢幕
PlayStation在稍早進行的「State of Play」直播內容中，公布諸多遊戲新作與遊戲下載內容消息，同時也宣布推出以PlayStation品牌打造、同時具備可替DualSense控制器充電的遊戲螢幕，另外更配合PlayStation 5遊戲主機推出5週年，針對日本市場提供日本語介面限定使用、價格調整為55000日圓 (約新台幣11058元)的數位版機種。Mashdigi ・ 13 小時前
李拾壹找暗黑女神加持MV 東尼大木親吻前先刷牙趣味十足
來自香港的創作歌手李拾壹近期推出全新單曲〈中長髮男〉，靈感源自他疫情期間無法理髮，只好留長頭髮的生活日常，透過歌曲傳達自在快樂的生活態度。為了呈現幽默與歡樂，他特地前往東京拍攝MV，找來日本AV界重量級男優「暗黑周杰倫」東尼大木與女優美園和花共同演出，3人在鏡頭前帶來不少爆笑與驚喜橋段。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 1 天前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB/年度傳奇時刻！大谷翔平國聯冠軍賽G4「3轟10K」首奪獎
大聯盟今（13日）公布2025年賽揚獎得主，美國聯盟由老虎王牌史庫柏（Tarik Skubal）以高票輕鬆蟬聯，成為史上第12名連莊的賽揚得主。中天新聞網 ・ 1 小時前
范姜粿粿私下協商離婚！他2原因吃大虧 恐拿不到800萬元
據《鏡週刊》報導，范姜與粿粿婚後以幸福時尚夫妻的形象接下不少業配與代言。為了節稅，粿粿與范姜不僅在接工作時多以現金收款，就連工作室也是以粿粿家人的名義成立的。因此范姜彥豐可說是相當吃虧。有消息指出，粿粿自遊美返台後，便開始產生離婚念頭，遂將家中存放的大筆...CTWANT ・ 4 小時前
快訊／鳳凰加速！全台「明天11/13颱風假」機率曝
鳳凰颱風來勢洶洶，速度明顯加快，暴風圈已進入台灣陸地範圍。中央氣象署今（12）日指出，目前鳳凰以每小時約16至32公里速度，朝東北東至東北方向移動，預估今晚間將自南台灣登陸，並於深夜從台東一帶出海。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
如果韓國瑜選總統
國民黨主席鄭麗文上任還不過10餘日，國民黨內的情勢已經出現翻天覆地的變化，受到非洲豬瘟影響的台中市長盧秀燕似乎已經不是未來的共主，鄭麗文也曾點到韓國瑜可能參選2028。韓國瑜究竟是真的可能參選，抑或只是鄭麗文用來平衡盧秀燕影響，攪渾局勢的一張牌？美麗島電子報 ・ 3 小時前
蕭美琴借場地演講？郭正亮拆穿：邀請人是她
[NOWnews今日新聞]副總統蕭美琴7日應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」(IPAC）布魯塞爾年會，在台灣專題場次以〈台灣是世界動盪變局中的可信賴夥伴〉為題發表演講，成外交重大突破。不過，對此，前立委...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前