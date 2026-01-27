Klook新春天天折千元 日本5大馬拉松快Booking

連假好出遊，各大旅遊平台提出新春優惠，天天折千元。Klook攜手12家銀行送出千元好康，日本、歐美紐澳長線行程折假500元，並開賣鄧紫棋世界巡迴演唱會台北站門票。Booking.com主打「日本5大特色馬拉松」，帶領跑者從熱帶風光的「石垣島」，到能遠眺富士山的「靜岡」春季賽事，女性限定的「名古屋女子馬拉松」，再到浪漫的「佐賀櫻花馬拉松」等，每一場都獨具魅力。

Klook即日起至3月2日祭出「天天最高折1,000元」、「瘋撒888元紅包」、「瘋搶1折和買1送1」等驚喜。台北101觀景台近日因徒手攀登而成為全球焦點，即日起至2月13日於Klook購入觀景台門票，2人同行享8.3折優待。

廣告 廣告

新春期間結合12家銀行支付業者，使用指定支付結帳並輸入限定優惠碼，購買海外商品天天最高現折1,000元。預訂日本、歐美紐澳長線行程天天折500元，優惠碼於每天上午11點釋出，包含東京迪士尼樂園、日本滑雪場1日遊、瑞士旅行通行證、美國大峽谷1日遊、紐西蘭高空跳傘體驗，以及3月即將啟用冰雪奇緣園區的巴黎迪士尼樂園。

另外，Klook宣布成為永豐金控/銀行贊助的《G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0台北站》的官方售票平台，自2月7日上午11點起在平台正式販售門票。此次巡演預定4月10日至4月12日在台北大巨蛋登場，票價分別為台幣1,680 / 2,280 / 2,880 / 3,880 / 4,880 / 5,880 / 6,880元。

鄧紫棋自2023年啟動世界巡演後，至今已走過149場演出。這次演唱會喊出全新升級2.0版本，全面提升舞台設計、舞美視覺和延伸台規模，以電影般的敘事方式打造沉浸式現場，再度掀起粉絲期待。

Booking.com主推「日本5大特色馬拉松」，日本國土的最南端的沖繩「石垣島」可說是一場在海島中的身心靈療癒跑步之旅。石垣島馬拉松賽道沿著海岸線延伸，可一邊奔跑一邊欣賞海景與熱帶風光。靜岡馬拉松不僅能能近距離欣賞富士山，賽道沿著優美的駿河灣海岸線延伸，讓跑者在挑戰體能極限的同時，也能飽覽日本最標誌性的自然風光。

名古屋女子馬拉松每年3月在櫻花即將盛開的時節舉辦，賽道起終點均設於名古屋巨蛋，路線平坦且寬敞，被譽為初馬和挑戰個人最佳成績的絕佳舞台。佐賀櫻花馬拉松堪稱日本最浪漫馬拉松，有超過30年歷史，沿途經過開滿3,000多棵櫻花樹的多布施川河畔。洞爺湖馬拉松在北海道的初夏開跑，跑者環繞著不凍湖奔馳，不僅能一覽被列為日本百景的湖光山色，更有機會遠眺著名的羊蹄山和有珠山的宏偉風貌。

原文出處

延伸閱讀