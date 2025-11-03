Klook線上旅展、雙11開搶！全站3折、eSIM只要10元 還有買一送一
記者李鴻典／台北報導
Klook年末最強旅遊優惠來襲！11月5日至14日一連10天，Klook線上旅展祭出「全站折1111元」、「全站3折」、「eSIM 10元起」超狂優惠，11月11日當天更於整點推出8場「買1送1」瘋搶活動，最受歡迎的全球多座環球影城、迪士尼樂園都在內，如日本環球影城、香港迪士尼樂園等。為了讓旅客的普發一萬再放大，同步加碼延長「買日韓泰港澳飯店送台灣飯店」、「每週137最便宜」優惠活動。
Klook線上旅展活動期間，每日凌晨12點開搶全站96折優惠碼，最高可折抵1,111元；11月5日上午11點也準時釋出全站限量「3折券」，無論是預訂飯店住宿、交通票券、美食體驗或景點門票，通通都能使用。
出國必備Klook eSIM只要10元起
無論前往日本、韓國、香港或歐洲和紐澳，只要輸入指定優惠碼，7天1GB流量最低只要10元，還能補差額升級更多天數方案。 Klook eSIM支援App內一鍵開通、隨時加值，並提供「不穩就退」服務。
11月11日8場超狂買1送1嗨到最高點
Klook將於11月11日當日，11點至18點推出整點瘋搶「買1送1」活動，輸入指定優惠碼即可享受超值優惠。不論是大人小孩都瘋狂的全球各地環球影城、迪士尼樂園，像是「日本環球影城」、「新加坡環球影城」，以及「香港迪士尼樂園」、「加州迪士尼樂園」等，還有超熱賣「釜山通行證」、「首爾Wild Wild猛男秀」，及經典必去的「澳門水舞間」、「紐西蘭冰川直升機健行體驗」都在內，有機會以買1送1的超狂價格盡情暢玩。
Klook放大普發一萬！加碼延長「買飯店送飯店」優惠
Klook加碼延長「買飯店送飯店」、「每週137最便宜」好康！即日起至11月16日，輸入指定優惠碼訂購日韓泰港澳飯店，現折最高1,000元，完成訂單再贈台灣住宿金500元。
此外，每週一、三、日限定優惠也輪番上陣，包含週一全球指定樂園下殺1折、釋出飯店「百元破盤價」優惠碼；週三放送日本飯店3折優惠；週日再推指定行程7折禮遇。
線下旅展Klook美國館 滿1萬享9折優惠
根據Klook數據，今年暑假台灣旅客預訂美國商品的預訂量較去年同期激增2倍。看準美國旅遊熱度持續升溫，Klook也將於11月7日至10日ITF台北國際線下旅展期間，於美國館設置實體攤位。凡現場購買Klook美國商品滿1萬元，輸入限量優惠碼即享9折，最高折抵1千元；買加州迪士尼樂園門票再贈唐老鴨玩偶，送完為止。更可參加美國館指定任務，天天抽美國來回機票。
銀行好康也別錯過！Klook線上旅展與雙11活動期間，刷國泰世華CUBE信用卡訂購日本指定商品，享最高11.3%小樹點（信用卡）回饋；持中國信託LINE Pay卡預訂Klook全站海外飯店，也享20% LINE POINTS回饋。此外，11月7日至11月10日指定時段使用LINE PAY單筆消費結帳滿2,000元，再加碼LINE POINTS 3%回饋。
易飛旅遊以主題「年終超值GO・春節好禮加“馬”送」強勢登場，祭出多重優惠搶攻年底與春節旅遊商機。日本團體最高買一送一，韓國滑雪冰釣團第2人折$2,000加送上網卡，越南峴港5天破盤價$8,999起再送網卡，長程線最高第2人折$15,000，以及機加酒自由行第2人折$2,000等多項優惠。同時，也呼應政府普發萬元政策帶動的消費熱潮，推出多元優惠方案，讓旅客以更超值的價格輕鬆規劃旅程。
旅展期間蒞臨易飛旅遊攤位，現場下單還可參加抽獎活動，有機會獲得日本九州及香港來回機票等豐厚好禮；易飛旅遊線上旅展自10月17日搶先開跑，至11月10日止，同步釋出多項早鳥優惠，線上線下優惠同享。
「越南狠殺中越5日」，以法式山城巴拿山、打卡地標佛手黃金橋、會安古城水燈祈福及迦南島碗公船體驗為亮點，行程更安排龍蝦風味饗宴，限時優惠每人只要$8,999起，再加贈旅遊網卡一張，全市場最低價，11/8（六）上午11:00起線上及旅展現場同步開搶，數量有限，售完為止！
「日本九州小資輕旅行促銷5日」，行程涵蓋御船山浪漫夜楓、嬉野茶染手作、童話小鎮湯布院、品嚐黑毛和牛與佐賀牛饗宴，$33,900起，旅展期間再享買一送一超值優惠。「長榮超Chill關西小資4日」杯麵博物館、京都車站、可愛兔兔神社、美食大集合錦市場、京都三大名水、燒肉大滿喫，$18,900起，旅展第二人再折2,000。
「真航易起飛．嬉遊濟州4日」，早去晚回、不進蔘肝，$13,900起，兩人同行，第二人折2,000，再送每人網卡一張。「泰國破盤曼芭5日」彩虹沙灘俱樂部17合1、LV經典奇幻博物館、生猛流水蝦吃到飽，綠山動物園長頸鹿餵食趣、泡泡瑪特旗艦店，一口價$9,900起。
呼應「普發一萬元」的全民話題熱潮，JR東日本大飯店台北乘勢推出年度重點優惠「普發一萬放大術」住房專案，將一萬元的消費力極大化，提供最道地的日系品牌住房體驗。專案內容以萬元預算，享受主廚匠心美饌與精緻住宿的雙重享受。
本次專案自11月11日起開放預訂，限時推出兩款冬季限定組合，結合日本料理郡司行雄主導的「HAYASE日本料理」的精緻料理與飯店精選房型，打造「一宿一宴」的冬日奢享之旅，為普發一萬元放大幸福感。
首波登場的「普發一萬放大術－冬季饗宴一泊二食住房專案」，原價25,377元，優惠價9,999元。旅客可入住11坪雅致的都會客房，享用HAYASE日本料理「季節主廚會席料理」。從前菜到甜品共九道佳餚，以旬味入饌、刀工細膩，展現日本料理的層次與節奏。餐後回到以溫潤木質與柔和光影構築的客房中，俯瞰城市夜色，靜謐氛圍間流露細緻雅韻。
而追求極致饗宴的旅人，絕不能錯過限量僅十間的「普發一萬放大術－極饗和牛一泊二食住房專案」，原價33,715元，超值優惠價10,000元，入住13坪大的行政尊榮客房乙晚，享有行政酒廊專屬禮遇與Happy Hour暢飲時光。晚間於HAYASE日本料理品嚐「日本和牛涮涮鍋雙人套餐」，嚴選日本A5等級銘牌和牛，肉質細緻，以昆布高湯引出原味，搭配秘製醬汁與季節蔬菜，油香與鮮甜交織出冬季最迷人的滋味。翌日於鉑麗安全日餐廳享用豐盛早餐，締造身心滿足的冬季假期。
「普發一萬放大術」住房專案自2025年11月11日起開放預訂，入住期間為12月1日至2025年2月26日（依方案不同）。限量優惠，售完即止。
2025 ITF台北國際旅展即將登場，韓國觀光公社將於11月7日至11月10日於南港展覽館一館J708韓國館亮相，今年以「韓食與韓流」為主題，打造融合美食、文化與娛樂的沉浸式體驗。
舞台活動邀請韓國茂朱跆拳道園帶來《跆拳道！永恆的遺產！》表演，展現韓國力與美的文化精髓，於11/8、11/9分別有華人男團SEVENTOEIGHT與Gen Z人氣女團GENBLUE幻藍小熊帶來韓國旅遊分享。現場還有「朴寶劍ZONE」拍照區、韓食體驗、傳統手作DIY及集章兌換活動，好吃好玩又有獎品可拿！
活動期間韓國交通攤位、真航空攤位與大韓航空舞台時段皆有抽台韓來回機票，每天至少抽出一張，現場下單也可兌換精美韓國旅遊實用小物。
