Klook雙12有多殺？飯店最高折2千、eSIM最低10元

迎戰年底旅遊潮、搶攻跨境消費需求，Klook看準台灣與亞洲用戶的「提前訂、分段玩」消費行為，今（2）日宣布推出「雙12年終慶」回饋活動，自12月3日至14日連續12天祭出全站折扣、買1送1、住宿與數位商品多重優惠。

全站折1,212元：打團購與自助客市場

活動期間，Klook每日上午10點釋出全站96折優惠碼，最高可折抵1,212元，適用於行程體驗、交通、住宿及餐飲等所有品項。

近年自由行與半自助旅遊比例持續攀升，價格誘因可直接促進「小團購」與「家庭出行」族群的轉單率。

限定「買1送1」助攻：主打巴黎迪士尼與東京哈利波特影城

12月11日與12日兩天限定、共6場的「買1送1」活動，於11點、20點與22點限時開搶，鎖定高價景點與新開園區，包括2025年3月即將開幕的巴黎迪士尼冰雪奇緣園區，以及聖誕換裝的東京哈利波特影城。

飯店最高折2,000元：延長至明年1月底刺激淡季訂房

Klook同步推出飯店雙重折扣方案，輸入優惠碼「HOTEL96」可現折1,000元，完成訂單後再贈住宿金1,000元，活動期間延長至2026年1月31日。

eSIM 10元起：切入跨境數位通訊市場

除旅遊體驗外，Klook近年積極布局跨境數位服務，eSIM為其成長最快品項之一。

此次活動輸入「TW10ESIM」優惠碼，即可享7天1GB最低10元方案。Klook強調，App內即可完成開通與加值，並提供「不穩就退」保證服務，吸引重度出國族群轉用自家數位商品。

在雙12檔期，Klook於「周一、周三、周日」推出相關優惠：

•周一（12月8日）：日韓樂園下殺1折、飯店百元破盤價。

•周三（12月3日、10日）：全站3折券、日本飯店最高折3,000元。

•周日（12月7日、14日）：行程與交通商品7折、最高折777元。

Klook在周一、周三和周日推出不同的優惠內容。（Klook提供）

