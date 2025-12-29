KMT中央委員全國排名是最好的信任投票 徐欣瑩籲：建立公平公正初選機制

【民眾新聞網方健龍新竹報導】中國國民黨第22屆中央委員選舉結果揭曉，現任立法委員徐欣瑩在全國眾多優秀同志競爭下，獲得全國黨代表的肯定與信任，以全國第28名的好成績當選。針對近期地方各界對徐欣瑩「忠誠度」與「誠信」的惡意抹黑帶風向，徐欣瑩辦公室回應指出，中央委員的全國排名就是最好的信任投票，排名結果已充分反映主流民意，並呼籲回歸民主制度，以公平、公正、透明的初選機制贏得民心，這也是國民黨主席鄭麗文所提出的「世代交替、重塑國民黨形象、黨要年輕化」國民黨三大改革藍圖。

徐欣瑩立委辦公室指出，中央委員由全國黨代表投票產生，是黨內最具指標性的「信任投票」。此次全國190位中央委員當選人中，徐欣瑩位列全國第28名前段班。

徐欣瑩表示，「板蕩識忠臣」，感謝全國黨員同志的支持與看見她的初心與戰力，這份成績單證明欣瑩始終與黨的核心價值站在一起，更是對所謂「忠誠度」質疑最好的答案。

徐欣瑩辦公室指出，徐認同苗栗縣長鍾東錦的公開主張，鍾東錦明確表示，縣長提名應以「民調」為依歸，拒絕私下「用喬的」或非制度性操作。建立在民意基礎上的初選，不僅能降低爭議，也有助於凝聚黨內共識，這正是民主政治應有的樣貌。

徐欣瑩表示，對於黨內政治前輩的建議與指教，她始終抱持虛心聆聽、尊重討論的態度；但對於抹黑、造謠與惡意中傷，則無法接受，也不應成為民主政治的一部分。

還原2015年歷史背景，徐欣瑩指出，當時太陽花事件之後，社會氛圍動盪、國民黨處境艱困，她本著「化作春泥更護花」的初衷，選擇艱困的道路為黨開拓中間選民空間；在「同舟計畫」重回國民黨後，更號召近萬名黨員入黨，以實際行動支持。她強調，在藍白攜手監督執政黨的關鍵時刻，黨內應凝聚力量，不應刻意去脈絡化進行內部消耗，這才符合所有守護國民黨支持者的期待。

針對「轉換跑道」的批評，徐欣瑩提出正向視角。她指出，從現任台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華，到彰化縣長王惠美，皆是以立委身分轉換跑道為地方服務的優秀楷模。徐欣瑩強調，這不是「吃碗內看碗外」，而是「責任的延伸」，應交由民意來做最終裁判，而非少數人定奪。

徐欣瑩強調，一路走來服務地方、回應民意的初心始終如一，對一路以來支持與協助的同志及鄉親好朋友，心中只有感謝。無論來自哪一個族群、哪一個團體，大家都是為新竹縣努力的夥伴，唯有放下標籤、凝聚共識，才能攜手為新竹縣創造更美好的未來。