KMT修國籍法恐釀雙重效忠？ 卓榮泰：當然

即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

中配參政權爭議延燒，國民黨立法院黨團總召傅崐萁提案修法，盼讓並未完成放棄中華人民共和國國籍的中配，能夠擔任中華民國的公職。對此，行政院長卓榮泰今（28）日上午前往立法院被問及此舉是否會造成「雙重效忠」的問題時回應，「當然」。





今早8時53分，卓榮泰在行政院發言人李慧芝等人的陪同下，前往立法院施政報告並備詢，不過由於並未安排媒體聯訪，因此記者在卓揆進入立院前喊話，「藍修國籍法會不會擔心有『雙重效忠』的問題？」對此，卓榮泰簡短回應，「當然」；至於針對總預算案審議延宕一事，他則並未多做回應。

中配因具有中華人民共和國國籍問題被解除公職，傅崐萁為此提出「國籍法修正草案」，增訂大陸地區人民依法取得台灣地區戶籍者，參選公職資格均依兩岸人民關係條例規定，不適用國籍法第20條放棄國籍之規定。

對此，綠委李坤城就針對國民黨提出的國籍法修法版本提出質疑。他指出，國民黨版本主張「中配參政不必放棄原國籍」，但如果中國國家主席習近平娶台灣人、成為中配，只要他依親並完成戶籍登記，也能選台灣立法委員，嚴重衝擊國家安全。

李坤城強調，國籍法精神即是「國家忠誠義務」，國民黨的修法方向棄國家安全於不顧，他舉習近平也可以參政的例子，就是要來突顯這個荒謬性。





