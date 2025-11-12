KMT債台高築「險裁撤駐美代表處」？鄭麗文辦公室：報導並不符實

即時中心／顏一軒報導

媒體報導，國民黨主席鄭麗文上任後有意將前主席朱立倫於2022年設立的駐美代表處「轉型」，而後在黨內有力人士勸說下才作罷，更引來「重兩岸、輕美國」的質疑。對此，鄭麗文辦公室昨（11）日發布聲明回應，鄭麗文從未想過要裁撤或精簡人事，相關報導並不符實。

鄭麗文辦公室說明，國民黨駐美代表秦日新和駐美代表處之設立對本黨至關重要，鄭麗文主席從未想過要裁撤或精簡人事，在就任黨主席之後，不但第一時間就表達希望駐美代表處秦代表續任，也努力募款，以期更大力度地支援駐美代表處的運作。

鄭辦強調，鄭主席百分之百信任並倚重秦代表的專業，更肯定秦代表為黨付出奉獻，目前也和秦代表密切的聯繫、齊心協力的工作中。

另，針對該篇報導指國民黨債台高築、險裁撤駐美代表處，此內容亦並不符實，鄭辦也在此澄清說明。





