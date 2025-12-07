KMT反年改所得替代率不再遞減！銓敘部：公教實支月退增10％

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院國民黨團推動反年改修法，提案修正「公務人員退休資遣撫卹法」，要求所得替代率不再遞減，且退休金隨在職人員調整，最快將於12日三讀通過。對於修法提早停止調降，至2029年時公教實際月退休所得有何變化？銓敘部報告示警，提早停止，實支月退休所得會比目前約增加10%。月退休所得超過8萬元的人數占比，將從1.2%增加至5.7%，超過5萬元的人數占比，也從目前51%增至68.5% 。

銓敘部說明，繼續調降，再搭配隨CPI調整機制，2029年時實支月退休所得大致上和目前相當。提早停止，實支月退休所得會比目前約增加10%，平均約5.6萬。自2030年以後，都不會再下降，只會再調高。

廣告 廣告

據統計，2025年退休公務(含警察)、教育人員平均實支月退休所得，分別是5萬656元和5萬7973元。純警察人員是5萬3291元，但因甫修法大幅提高替代率上限，有多數警察人員的月退所得會再顯著增加。

銓敘部指出，對照年改前公務人員平均實支月退所得為5萬7460元，年改後第一年(2018年，已先扣減相當的原有優存利息金額) 平均為5萬2133元，2025年公、教退休所得大致上平均約減少3至4%。顯見雖然退休替代率逐年下降，但現職待遇密集調整及退休所得隨CPI調整後，實支月退所得的減少幅度尚屬有限範圍。

銓敘部推算，若依年改措施，調降繼續到2029年方停止，但因未來合理推估月退休所得至少隨CPI再調整5%以上，2025年支領月退休金的公務和警察人員合計，平均實支月退休所得將會是4萬9646元，與2025年平均實支金額相差不遠，等到2030年以後，退休所得替代率不再調降，實支月退休所得只會再調高。

若反年改修法通過，銓敘部提及，如果提前在2024年停止調降，到2029年時，2025年支領月退休金的，平均實支月退休所得會是明顯增至5萬6170元或5萬5184元，和維持不提前停止調降的數額相較，都約增加10%。

值得注意的是，最高月退休金支領數高達9萬7363元，月退休所得超過8萬元的人數占比，也從目前1.2%增加至5.7%，超過5萬元的人數占比，也從目前51%增加至68.5% 。2030年後，退休所得替代率不再調降，實支月退休所得只會再調高。

銓敘部舉例，以年改後最高800俸點、2025年退休者為例，如具新舊制40年、35年和30年年資，2025年實支月退所得上限是8萬7091元、8萬3913元及7萬4377元，2029年是7萬9463元、7萬6284元及6萬6749元；如退休所得替代率停在2023年，實支月退所得上限分別大幅提高到9萬0906元、8萬7727元及7萬8192元。

【看原文連結】

更多自由時報報導

反年改修法最快12日三讀闖關 政府撥補增近7千億轉嫁全民

大勝勞工！公教月退逾5萬元 KMT提反年改修法可領更多

錢麗離台前囂張嗆聲！梁文傑冷回「這句」網讚爆

獨家》雙標？批禁小紅書 王鴻薇去年挺打詐專法、重罰拒落地影片曝

