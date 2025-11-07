即時中心／顏一軒、陳治甬報導

國民黨主席鄭麗文昨（6）日公布新人事案，除立委牛煦庭、新北市議員江怡臻出任中央黨部發言人外；鄭的貼身社群小編、音樂製作人王安國擔任文傳會新媒體部主任，引發各界關注。不過，藍委謝龍介今（7）日受訪時，似乎不太熟悉王安國，還反問記者，「（他是）里長嗎？」





謝龍介稍早在立法院接受媒體聯訪，記者關心他認不認識王安國，孰料謝龍介竟詫異地反問，「（他是）里長嗎？」，隨後笑了多聲說，「略有所聞...」。

快新聞／KMT新媒體帥氣主任竟是Rapper 謝龍介不熟笑問：他是里長嗎？

國民黨立委謝龍介（左）稍早受訪。（圖／民視新聞）

政治粉專「逆風的烏鴉」昨日指出，王安國據說是一位「Rapper」，他的本業應該是保險業務員，保險單月業績第2名的得獎文，有將近30個讚，聲量遠勝他的Rapper文，沒看到政治文，應該又是個天才型的政治網路行銷高手吧，「所以看來以後國民黨會對基層保險業者投注更多的關心和了解了」。

此外，國民黨考紀會主委由前副秘書長張雅屏接任、國民黨前基隆市議長、現任市議員宋瑋莉之子林益諄確定出任文傳會副主委；組發會青年部主任由曾任洪秀柱競辦發言人的李昶志出任；國際部主任由黨代表由董佳瑜接任。







