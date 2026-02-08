「KMT河智媛」楊智伃投入議員初選 北市松信藍營新人6搶2參選爆炸

繼昨日韓國瑜辦公室主任許原榮宣布參選後，國民黨前發言人、被視為「朱家軍」人馬楊智伃今天宣布投入松山、信義議員初選，爭取藍營提名，搶調自己是人選中最年輕參選人，盼能用過去經驗幫助松信市民對外發聲，藍營在該選區呈現新人「6搶2」局面，相當激烈。

現年29歲的楊智伃過去是國民黨發言人，先前與另一民進黨議員參選人陳聖文在中央黨部因「喝水事件」爆紅，楊今表態投入松山、信義議員初選，更找來凌濤助陣，楊表示，他是參與新人中最年輕的參選人，松山信義是她從政第一天就居住、成長地方，她要用行動證明能代表松山信義的市民，對外發聲。

到場力挺的凌濤表示，楊智伃從體育主播、文傳會、國民黨發言人一路看到她成長，前從近期社群、新聞議題、聲量等楊都名列前茅，對於楊政策想法、未來進入議會表現等都非常有信心。

楊智伃今年宣布參選後也到吳興市場掃街，而也巧遇同樣也要參選松山信義的民眾黨參選人許甫，雙方也熱情互道加油，隨後也遇到立委徐巧芯赴市場發春聯，徐巧芯更送上蒜祝福楊心想事成，並強調國民黨要團結，也支持年輕一代投入政治。

在楊智伃正式宣布參選後，松信選區表態投入參選新人相當多，包含同樣也是國民黨前發言人李明璇、北市青工前總會長滿志剛、韓國瑜辦公室主任許原榮、富錦里里長李煥中及徐巧芯辦公室主任陳暉傳出也有意角逐，形成新人「6搶2」局勢相當激烈。

