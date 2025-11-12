KMT「鄭」改變？鄭麗文沒變獅王先變歌后 盼贏得青年的心

國民黨主席鄭麗文紀念國父孫中山誕辰160週年。（圖／翻攝自鄭麗文臉書）





國民黨主席鄭麗文紀念國父孫中山誕辰160週年，找來女團、舞者助陣，與往年風格截然不同。鄭麗文強調，天下為公的理想，絕對不是天邊遙不可及的彩虹。另外鄭麗文也在首次主持的中常會，宣布會兼任革命實踐研究院的院長，未來由她親自授課。

國民黨黨主席鄭麗文開中常會前，紀念孫文國父誕辰160週年，活動表演wow！驚呼連連。

築夢者舞團成員黃政嘉：「大道之行也，天下為公，選賢與能，講信修睦，Wow！故外戶而不閉，是謂大同，Lionup！，Wow！Wow！」

廣告 廣告

國民黨紀念國父誕辰活動：「Lionup！Lionup！羊群變獅群，天下為公信念不減，Wow！KMT！。」

主持人：「呼，謝謝。」

表定下午一點活動登場，鄭麗文2、3分現身到場，同框孫中山的曾侄孫女孫雅麗，主席聽Rap、看街舞，心情好美麗，讚！主席覺得年輕世代超級給力，讚！主席認為，創意十足值得肯定。

國民黨主席鄭麗文：「天下為公的理想，絕對不是天邊遙不可及的彩虹，我們甚至帶來整體人類和平大同，不再是幻想跟夢想。」

語畢，鄭麗文帶著愉悅的笑容開首次中常會，一副從從容容，就算常會上只見固定露臉的面容，致詞仍提藍營未來要更多人認同。

國民黨主席鄭麗文：「麗文將要親自來兼我們革命實踐研究院的院長，未來我們也希望所有的新進黨員到革實院上課，由我親自授課。」

鄭麗文才剛上任中國國民黨，被諷中國…國民黨，先不用等黨內雜音浮出水面想阻擋，鄭主席逢人紅時刻，紀念國父開金嗓。

國民黨主席鄭麗文：「同志仍須努力，革命尚未成功，同志仍須努力，加油謝謝。」

更多東森新聞報導

鄭麗文追思共諜惹議！ 藍憂「糾結兩岸走錯路」衝擊2026選戰

鄭麗文追思「共諜」吳石 遭藍自家人酸：國民黨改「投降黨」

鄭麗文白色恐怖秋祭「追思共諜」 陸委會痛斥：傷害國家尊嚴

