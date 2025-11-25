KNDS新款無人載具 配備人工智慧FPV無人機

記者廖子杰／綜合報導

德、法合資集團KNDS的子公司「法國KNDS機器人」（KNDS France Robotics），近日推出全新構型NERVA-LG無人地面載具（UGV），配備整合人工智慧（AI）技術的第一人稱視角（FPV）無人機。

軍聞網站「Defence Blog」報導，法國KNDS機器人公司在18至21日舉行的「巴黎國際軍警防務展」（Milipol Paris），首度公開展示最新型NERVA-LG無人地面載具，其配備具AI技術的全新共享控制介面系統，且搭載小型FPV無人機。透過該系統，操作人員不僅能同時操作、管理地面與空中平臺，還可即時接收視訊影像或感測器資料，有助迅速評估並識別潛在目標。

NERVA-LG是款高機動性的小型無人地面載具，由輕便、堅固的通用平臺與控制站組成，配備4組攝影鏡頭和1個麥克風，且具即時操作與傳輸能力，可在開闊環境下收集1000公尺範圍內的情報，在城鎮環境中則能收集300公尺內的情資，是執行戰場情監偵任務的利器。此外還能視任務需求，搭配超過20種任務套件，用於反恐、救災、識別即製爆裂物（IED），以及應對化生放核（CBRN）事故等多樣性行動。

「法國KNDS機器人」去年底獲美國政府合約，將為美軍特戰部隊提供10具NERVA-LG，強化其地面作戰能量，應對未來複雜戰場環境。

NERVA-LG具備高機動性，還可搭載AI無人機執行任務。（取自KNDS集團網站）

採模組化設計的NERVA-LG，可依需求安裝多元任務套件。（取自KNDS集團網站）