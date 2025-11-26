AI晶片新創耐能 (Kneron) 今日 (11/26)發表包含旗艦產品KL1140在內新一代AI系列晶片，並且由創辦人暨執行長劉峻誠博士揭示其未來三年的完整產品藍圖，更象徵耐能正式完成從低階到高階的全算力佈局，宣告從單純的晶片供應商，進化為全方位的「AI基礎建設公司」 (AI Infrastructure Company)。

耐能發表全球首款終端Mamba架構NPU，揭曉未來三年產品藍圖、轉型AI基礎建設公司

KL1140：終端完整執行Mamba架構，打破雲端依賴

此次發表的旗艦KL1140，號稱是全球首款能在終端設備上完整運行Mamba神經網路架構 (註)的邊緣AI晶片。Mamba架構近期在AI領域備受關注，被視為能與Transformer架構分庭抗衡的新星。

耐能強調，KL1140在能效上達到現有雲端方案的3倍，成本更大幅下降10倍。透過4顆KL1140並聯，即可支援運行高達1200億組參數規模的大型語言模型 (LLM)，同時功耗僅為傳統GPU的1/3，意味大型語言模型將不再需要依賴昂貴且高延遲的雲端GPU運作，並且能真正落地於智慧終端裝置。

註：Mamba神經網路架構由卡內基梅隆大學和普林斯頓大學的研究人員提出、開發，是一種用於序列建模任務、基於結構化狀態空間序列 (S4)模型的深度學習架構，可用於解決目前用於多數AI運算的Transformer架構使用局限性，尤其是在處理長序列方面，能夠處理不規則採樣的資料和長上下文，並且在訓練和推理期間維持運算執行效率。

三年藍圖曝光：涵蓋安防、通用視覺與Gen AI

劉峻誠博士也在會中首度公開了耐能未來三年的晶片規劃，涵蓋高中低階全線產品：

• 低功耗安防 (KL640 / KL650)：主打全時常開能力，鎖定影像安防與低耗能場景。

• 高性價比通用視覺 (KL540 / KL515)：針對網路攝影機 (IPCam)、機器視覺等大眾化終端設備。

• 新世代Gen AI專用 (KL840 / KL1150)：針對高階智慧設備、車載與企業邊緣伺服器打造，具備更高算力與串接能力。

KNEO 350邊緣伺服器與KNEO Pi平台亮相

除了晶片本身，耐能也展示了完整的生態系佈局，包含新一代邊緣AI伺服器KNEO 350，以及累積全球28000名開發者的KNEO Pi開發平台。

耐能指出，現行AI運算模式面臨高成本、高能耗與資料隱私風險。透過KL1140及新系列晶片，耐能將推動「邊緣即未來」 (The Future Lives at the Edge)的發展願景，讓智慧安防機器人、車載系統與企業私有AI助理等應用，能在不依賴雲端連線的情況下即時運作，確保敏感資料留於本地。

目前耐能已經與Qualcomm、韓華、Toyota (豐田)、廣達、Sony等國際企業展開合作，並且將解決方案部署於醫療、教育及政府單位的主權AI專案中。

