Kobe也因此喪命…飛官辛柏毅疑遇「空間迷向」失事！5年前才發生這案例

飛官辛柏毅在訓練期間於海上失事，傳出疑似因為發生空間迷向才造成意外。（翻攝自空軍司令部記者會）

空軍上尉辛柏毅昨（6日）晚間駕駛F-16V戰機從花蓮基地起飛進行例行訓練，1個小時後集因不明原因消失在雷達上，至今尚未尋獲。傳出疑似是電腦訊號故障導致「空間迷向」的情況，造成意外發生，類似案件最知名的就是籃球傳奇科比布萊恩的直升機墜機事故，而過去也有國軍因為空間迷向而罹難。

辛柏毅在花蓮外海執行訓練時突然從雷達上消失，不確定是否有成功跳傘逃生，空軍、海巡等相關單位持續在海上進行搜救作業，希望奇蹟發生。傳出疑因模組化任務電腦（MMC）訊號故障導致意外發生，空軍司令部今（7日）上午召開記者會說明情況依照錄音抄件，辛柏毅跟長機失散，在無線電報出高度有消失，不排除在近雲過程中可能影響飛行編隊的操作，導致辛柏毅在操作過程中產生一些問題。

第五聯隊第27隊長周明慶表示，飛行路徑沒有顯示問題，F-16的4大殺手是「空間迷向」「空中相撞」「大G昏迷」以及「操縱撞地」，夜航最容易發生的是「空間迷向」跟「操縱撞地」。他指出，辛柏毅當時已經知道他空間迷向且高度下降，也立即回報，最後一道關卡就是彈射跳傘，長機也努力嘗試帶他回來，在雷達消失後，原地盤旋定位，哽咽表示「該做的都已經做了。」

空間迷向是什麼？與Kobe墜機有關？

台北榮總鳳林分院副院長江國超曾向媒體說明，由於人類在地表活動，與生俱來的感官系統無法在三度空間座正確定位，因此在空中會出現飛行情況的判斷錯誤，尤其在夜晚或是在濃霧中，容易因為訊息不足做出空間環境的正確判斷，因此就會產生空間迷向、造成飛行事故。

空間迷向的知名飛行事故包括2020年NBA球星科比布萊恩的直升機墜毀，美國國家運輸安全委員會指出，事發的直升機駕駛疑似在濃霧和能見度低的情況下飛行，失去了視覺參考，因此發生空間迷向、導致直升機墜毀，機上全員罹難。

飛官殺手！國內5年多前也有案例

空間迷向亦有飛官殺手之稱，2008年飛官少校丁世寶起飛後28分鐘墜海，在最後13秒從1萬3,000呎高空急降於3,500呎，緊急拉升也來不及，最後墜海失蹤，失事原因被判定為空間迷向；其實在5年多前也才剛發生一起類似事件，2020年11月空軍第26作戰聯隊長蔣正志駕駛F-16，在夜間飛行訓練中失聯，他在起飛約2分鐘後飛機雷達光點迅速消失，海面僅找到飛機殘骸與油漬，未尋獲遺體，經雷達資料研判，他也是在短時間內急降至海面，因此研判涉及空間迷向造成失事。

