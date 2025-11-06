Škoda 130 週年Škoda Taiwan送你 探索捷克之旅

【記者卓羽榛臺北報導】為慶祝品牌創立 130 週年，Škoda Taiwan 特別推出「探索捷克之旅」慶祝活動。此次活動將帶領車主、汽車愛好者與對歐洲文化有興趣的大眾深入品牌發源地 Mladá Boleslav，參訪展現 Škoda 豐厚歷史與工藝傳承的 Škoda 博物館，走進現代化生產線，親眼見證品牌如何在傳統與創新間延續百年精神。同時，更將探索啟發 Škoda 設計語彙的捷克水晶工藝，實踐品牌核心價值「Human Touch」的探索精神，體驗自 1895 年以來不斷進化的品牌底蘊。



130 年傳承: 從捷克起點邁向全球舞台

Škoda 的歷史可追溯至 1895 年，由 Václav Laurin 與 Václav Klement 在捷克小鎮 Mladá Boleslav 展開品牌旅程。當時，兩人對腳踏車充滿熱情，Klement 更因不滿外國品牌的品質與售後服務，在參與比賽時深感現有車輛無法滿足性能需求，便決心打造出更優化且值得信賴的車輛。於是，他們共同創立 Laurin & Klement（L&K），從手工打造腳踏車開始，進一步發展出摩托車與汽車產品。Mladá Boleslav 不僅是 Škoda 品牌的發源地，更是今日 Škoda 全球總部所在地，見證品牌從工匠精神出發，邁向國際汽車製造商的百年歷程。130 年來，Škoda 始終秉持「為人們打造更好移動方式」的理念，將「以人為本」的初心昇華為核心價值。結合捷克精工品質與創新精神，品牌從 L&K 時代延續至今，持續將影響力擴展至全球，邁向下一個世紀的嶄新篇章。



「探索捷克之旅」四大特色體驗

一、品牌發源地深度體驗

參訪 Škoda 博物館，追溯品牌從手工作坊到國際汽車製造商的百年歷程;深入 Mladá Boleslav Škoda總部現代化生產線，親眼見證每輛 Škoda 從零件裝配到整車下線的完整製程，感受百年工藝與先進技術的完美融合。

二、捷克工藝美學探源

造訪國際知名的水晶工廠，親見職人以百年傳承的手工技藝，淬鍊出光影流轉的藝術結晶。這份對細節與光線的極致掌握，正是啟發 Škoda 設計語彙的核心靈感。Škoda 將「水晶切割語言」融入車輛造型，透過銳利切線與立體光影，打造出如水晶折射般的視覺美學，體現捷克工藝精神與現代設計的完美融合。

三、品牌文化沉浸式體驗

以品牌視角重新詮釋捷克：從布拉格的歷史建築之美到 Škoda 的現代設計語言，見證「傳統與創新」的完美交融。每一段旅程，不僅走訪經典地標，更深入文化肌理，讓旅行不止於觀光，而是一場與捷克精神相互共鳴的深度體驗。

四、 捷克經典景點深度巡禮

規劃多日深度行程:從首都布拉格(Prague)的文藝氣息，到溫泉小鎮卡洛維瓦利(Karlovy Vary)的優雅風情，再到世界遺產庫倫洛夫(Český Krumlov)的童話古城，全方位體驗 Škoda 品牌的家鄉魅力與捷克獨特風情。