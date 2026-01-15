KOH KOH全時家托試辦 花蓮打造偏鄉長照新模式

▲花蓮縣衛生局今日在瑞穗鄉舉行「KOH KOH 衛生福利部全時家托試辦計畫」揭牌暨開幕典禮。

【互傳媒／記者 高哲偉／花蓮 報導】為回應高齡化社會來臨及偏鄉地區日益增加的長期照顧需求，花蓮縣衛生局今(15)日在瑞穗鄉舉行「KOH KOH 衛生福利部全時家托試辦計畫」揭牌暨開幕典禮，正式啟動全臺首創之公有建物全時家托服務。活動由花蓮縣長徐榛蔚主持，感謝衛生福利部長期照顧司挹注經費與政策支持，並由長照司祝健芳司長率領團隊親自蒞臨，共同見證全國唯一、由公部門指定辦理的全時家托服務正式上路，為偏鄉長期照顧發展寫下重要新頁。

縣長徐榛蔚表示，花蓮縣地形狹長，近年來在遠距醫療、教育及綠能產業上皆有領先全國的表現。此次感謝衛福部支持，讓全國首個「全時家托試辦計畫」落腳瑞穗，提供24小時、1比2的高品質照護，並結合復健醫師駐點，機能小而豐沛。目前花蓮長照覆蓋率已居全國第一，未來將持續配合中央推動長照3.0，強化在地就業與軟硬體建設，讓花蓮成為全國長照政策的最佳示範縣市，全面守護鄉親健康。

衛生局表示，依據世界衛生組織推估，臺灣亦已邁入高齡社會，並即將進入超高齡社會。根據國民健康署112年統計資料顯示，國內約有12.7%的長者具失能情形，另有17.5%具有衰弱風險，顯示長期照顧需求持續攀升。瑞穗鄉老年人口約2,800人，占全鄉人口26%，其中失能人口約680人，占總人口數6.3%。然而，鄉內目前尚無住宿型照顧機構，社區式照顧資源僅設有1間日間照顧中心、1間小規模多機能、1間家庭托顧，儘管另有文化健康站、失智據點及居家服務單位，仍難以滿足全時住宿照顧需求，致使多數長者必須離開熟悉的社區接受照顧。

徐榛蔚縣長指出，因應在地實際需求，花蓮縣政府於112年透過前瞻計畫成立「瑞歲健安社區長照機構」，在累積社區長期照顧服務經驗的基礎上，進一步延續推動「KOH KOH 全時家托試辦計畫」。其中，「KOH KOH」一詞源自阿美族語，意指「秀姑巒溪之尾」，取自溪流中石頭滾動、相互碰撞所發出的聲音，象徵瑞穗土地的生命力與文化根源，也呼應本計畫深耕在地、與社區共生的核心精神。

全時家托以社區照顧為核心，採小規模、家庭化的照顧模式，每單位可收托4位長者，提供24小時全時照顧服務，並結合在地文化與個別需求，規劃身體照顧、日常生活支持、安全照護，以及融合生活情境與基礎復健的多元課程，讓長者能在熟悉的社區環境中安心生活，實踐「在地老化」的政策目標。全時家托試辦計畫不僅補足偏鄉全時住宿照顧服務的關鍵缺口，更開創嶄新的照顧服務模式，未來可望成為偏鄉長照體系的重要示範。透過整合在地資源、串聯社區支持網絡，不僅能有效減輕家庭主要照顧者的照顧壓力，也能提升偏鄉長照服務的可近性與完整性，為長照政策在地方落實奠定穩固基礎。

花蓮縣衛生局說明，「KOH KOH 衛生福利部全時家托試辦計畫」亦兼具照顧服務與人力培育功能，作為在地照顧服務員的培訓基地，目前已增加5位本地照服員就業機會，未來將持續提供多元時數累積與實務訓練管道，鼓勵有志投入長照服務的民眾踴躍參與，強化偏鄉照護人力，促進在地就業，推動長照服務永續發展，讓長期照顧真正走進社區、貼近民眾需求，打造高齡友善、安心宜居的花蓮。本次揭牌典禮在中央與地方貴賓、長照夥伴及在地鄉親的共同參與下圓滿完成，象徵瑞穗鄉在長期照顧服務推動與人才培育上邁出嶄新里程碑。