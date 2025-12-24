Kolas喊「我不是中國人」 國台辦扯：原民是「從中國移居的古越人」

Kolas Yotaka日前推出新書，更稱「我不是中國人」，世界上也沒一個族叫「中華民族」。（翻攝自臉書@Kolas Yotaka）

前總統府發言人Kolas Yotaka日前推出新書，更稱「我不是中國人」，世界上也沒一個族叫「中華民族」，期待全球能知道台灣是多元認同家庭。對此，國台辦發言人彭慶恩今日表示，台灣原住民系古越人一支，從中國直接或間接移居至台灣，有些宵小之徒棄祖背宗，可恥可悲可憐。

「我不是中國人！」Kolas週日（21日）舉辦「禮物：一本關於台灣認同的書」新書發表會，無論血緣、地理、情感、政治與生命經驗，她都不是中國人，且她認為大部分的台澎金馬的人、都與她一樣；至於是否中華民族，「我認為我不是，在座的各位也不是」，因為世界上並無一個族叫作「中華民族」。

對於當前緊張局勢，尤其國會最大黨主席喊「我是中國人」等話語時，Kolas認為是一個國安問題。此外，她也指出，希望全球都知道台灣是一個多元認同的國家，而非一個「比較民主化的中國社會」，不斷強化對台灣的認識以及對自己的認識，這是台灣繼續往前走，抵抗最嚴峻的挑戰的第一步。

對此，彭慶恩今（24日）於國台辦例行記者會表示，兩岸同胞同屬中華民族，均為中國人，還聲稱台灣原住民系古越人一支，從中國直接或間接移居到台灣，強調「這既有大量考古發現可以作證，也為台灣少數民族所認同。」然有宵小之徒，為政治私利、棄祖背宗，違背常識，喪失基本的人性與良知，「可恥可悲可憐。」

